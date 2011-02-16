جاویدنیا به جمع بازیگران "پنهان" اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون حدود 40 درصد از فیلمبرداری این فیلم در تهران به اتمام رسیده و در حال حاضر گروه در لوکیشنی حوالی الهیه کار را دنبال می‌کنند. رویا جاویدنیا به تازگی به جمع بازیگران "پنهان" اضافه شده است.

در خلاصه داستان "پنهان" آمده است: شهرمان آنقدر بزرگ شده که این همه اتوبان هم، از پس نزدیک کردن راههایش برنیامده‌اند. آخر هر کدام از این راهها که می‌رسیم دیگر دغدغه‌های روزمره را هم فراموش کرده‌ایم. کم کم یادمان می‌رود که چطور دردهای پنهان را بفهیم، قبل از آنکه... فریبرز عرب‌نیا، آنا نعمتی، فتانه ملک محمدی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، آناهیتا افشار، آزاده شمس و میلاد مرادی‌نسب بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید "پنهان" عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: مهدی شیرزاد و مهدی رحمانی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: یدالله نجفی، طراح صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، مدیرتولید: فرهاد کی‌نژاد، دستیار اول و برنامه ریز: مانفرد اسماعیلی، عکاس: حسن ناحی، جلوه‌های کامپیوتری: کامران سحرخیز، مدیر تدارکات: مسعود شرفی‌کیا، ناظر فرهنگی: حمید جمدر، تهیه‌کننده: محسن علی‌اکبری، محصول شرکت سینمایی هفت آسمان.