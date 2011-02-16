محدودیتهای ترافیکی آخر هفته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت 12 روز پنجشنبه تا 23 روز جمعه از محورهای کرج - چالوس، هراز - فیروزکوه، ساوه - همدان و محور تهران - سمنان - مشهد و برعکس ممنوع است.

وی ادامه داد: همچنین تردد انواع تریلر و کامیونها در روزهای پنجشنبه و جمعه از محور کرج - چالوس ممنوع است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 تا 20 روز جمعه در محور کرج - چالوس تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

وی اظهار کرد: تردد تمامی تریلرها روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز و از ساعت 6 بامداد تا 22 روز جمعه از تهران به قائم شهر و برعکس ممنوع است.

سرهنگ البرزی گفت: همچنین تردد تریلرها از ساعت 12 تا 22 روز پنجشنبه و از ساعت 16 تا 22 روز جمعه از ساوه به همدان و برعکس و آزاد راه غرق آباد - ساوه و از ساعت 15 تا 20 روزهای پنجشنبه و جمعه از محور زاهدان - زابل ممنوع است.