  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

محدودیتهای ترافیکی آخر هفته

محدودیتهای ترافیکی آخر هفته

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور محدودیتهای ترافیکی آخر هفته در محورهای کشور را اعلام کرد.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت 12 روز پنجشنبه تا 23 روز جمعه از محورهای کرج - چالوس، هراز - فیروزکوه، ساوه - همدان و محور تهران - سمنان - مشهد و برعکس ممنوع است.

وی ادامه داد: همچنین تردد انواع تریلر و کامیونها در روزهای پنجشنبه و جمعه از محور کرج - چالوس ممنوع است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 تا 20 روز جمعه در محور کرج - چالوس تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

وی اظهار کرد: تردد تمامی تریلرها روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز و از ساعت 6 بامداد تا 22 روز جمعه از تهران به قائم شهر و برعکس ممنوع است.

سرهنگ البرزی گفت: همچنین تردد تریلرها از ساعت 12 تا 22 روز پنجشنبه و از ساعت 16 تا 22 روز جمعه از ساوه به همدان و برعکس و آزاد راه غرق آباد - ساوه و از ساعت 15 تا 20 روزهای پنجشنبه و جمعه از محور زاهدان - زابل ممنوع است.

کد مطلب 1255224

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها