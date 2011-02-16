دومین همایش علمی پژوهشی دانش آموزان اسکو برگزار شد

یونس فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این همایش با حضور 265 نفر در بخش مقاله نویسی و 20 نفر در بخش ساخت وسیله با معرفی برترین های شهرستان اسکو برگزار شد.

فاتح خاطر نشان کرد: در این همایش مقاله برتر و اجرای عملی سه وسیله ساخته شده توسط دانش آموزان معرفی شدند.

فرماندار اسکو در این همایش گفت: فعالیت های علمی دانش آموزان و نوآوری آن ها در بخش های مختلف صنعت نوید آینده ای روشن تر برای ایران اسلامی را می دهد.

وی با تأکید بر لزوم توجه مسئولان و صنایع به نو آوری های دانش آموزان اظهار داشت: دانش آموزان بایستی تمامی علوم فراگرفته در مدارس را با فکر خلاقانه در بخش های مختلف جامعه به کار برند و با بهره وری مناسب موجب تحولی مثبت در صنعت و سایر بخش ها شوند.