دومین همایش علمی پژوهشی دانش آموزان اسکو برگزار شد

یونس فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش با حضور 265 نفر در بخش مقاله نویسی و 20 نفر در بخش ساخت وسیله با معرفی برترین های شهرستان اسکو برگزار شد.
فاتح خاطر نشان کرد: در این همایش مقاله برتر و اجرای عملی سه وسیله ساخته شده توسط دانش آموزان معرفی شدند.
فرماندار اسکو در این همایش گفت: فعالیت های علمی دانش آموزان و نوآوری آن ها در بخش های مختلف صنعت نوید آینده ای روشن تر برای ایران اسلامی را می دهد.
وی با تأکید بر لزوم توجه مسئولان و صنایع به نو آوری های دانش آموزان اظهار داشت: دانش آموزان بایستی تمامی علوم فراگرفته در مدارس را با فکر خلاقانه در بخش های مختلف جامعه به کار برند و با بهره وری مناسب موجب تحولی مثبت در صنعت و سایر بخش ها شوند.
یونس فاتح افزود: استقلال کشور در گرو فعالیت های علمی و پژوهشی دانش آموزان و دانشمندان است که باید با بستر سازی مناسب و ایجاد فرصت ها از تمامی استعداد های جوانان و نوجوانان استفاده کرد تا بتوان به ایرانی پیشرفته در تمامی بخش ها در منطقه و جهان دست یافت.
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