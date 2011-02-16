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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

فدایی در گفتگو با مهر:

احتمال ترور "ژاله" با نقشه قبلی/ انگیزه دشمن از ترور دانشجوی بسیجی کرد

احتمال ترور "ژاله" با نقشه قبلی/ انگیزه دشمن از ترور دانشجوی بسیجی کرد

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران گفت: چه بسا عوامل ترور دانشجوی شهید "صانع ژاله" با نقشه آمدند یک عزیز کرد را به شهادت رساندند تا در بین اقوام ایرانی اختلاف بیاندازند اما خانواده این شهید همه بسیجی‌اند.

علی اکبر فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در حاشیه تشییع پیکر پاک شهید "صانع ژاله" گفت: این بسیجی شهید یک بسیجی فعال و حافظ 10 جزء قرآن بوده و این شهید هیچ سنخیتی با فتنه گران ندارد و این شهید برای این ملت شهید پرور است. 

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران افزود: این ملت با شهادت خو گرفته و فرهنگ شهادت در خون ملت ریشه دوانده است لذا خون دادن برای ما افتخار است. مردم واقعی ما همین افرادی هستند که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و امروز برای تشییع پیکر این شهید دانشجو به خیابان آمده‌اند، نه کسانی که آن فتنه را به پا کردند.

فدایی خاطرنشان کرد: اگر قرار بوده این مردم پای صندوق‌های رأی به سران فتنه رأی دهند، خوب می‌دادند. لذا نخواستند به آنها رأی دهند. فتنه‌گران نمی‌توانند قاعده و قانون دنیا و همه جا را به هم بزنند. لذا فتنه‌گری و اینکه عامل موصاد بوده‌اند از اول هم مشخص بوده منتها الآن پرده‌ها بیشتر کنار رفته و ماهیت اصلی‌شان هم نشان داده شده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران افزود: سران فتنه در حالی که رأی نیاورده‌اند دارند این کارها را می‌کنند، وای به حال اینکه رأی می‌آوردند. مردم ما پای نظام و ولایت ایستاده‌اند و از یک دانشجوی بسیجی شهید و اهل تسنن تجلیل می‌کنند. عمدتا هم مردمی که برای تشییع پیکر این شهید آمده‌اند جوان و دانشجو هستند.

کد مطلب 1255226

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