احتمال ترور "ژاله" با نقشه قبلی/ انگیزه دشمن از ترور دانشجوی بسیجی کرد

علی اکبر فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در حاشیه تشییع پیکر پاک شهید "صانع ژاله" گفت: این بسیجی شهید یک بسیجی فعال و حافظ 10 جزء قرآن بوده و این شهید هیچ سنخیتی با فتنه گران ندارد و این شهید برای این ملت شهید پرور است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران افزود: این ملت با شهادت خو گرفته و فرهنگ شهادت در خون ملت ریشه دوانده است لذا خون دادن برای ما افتخار است. مردم واقعی ما همین افرادی هستند که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و امروز برای تشییع پیکر این شهید دانشجو به خیابان آمده‌اند، نه کسانی که آن فتنه را به پا کردند.

فدایی خاطرنشان کرد: اگر قرار بوده این مردم پای صندوق‌های رأی به سران فتنه رأی دهند، خوب می‌دادند. لذا نخواستند به آنها رأی دهند. فتنه‌گران نمی‌توانند قاعده و قانون دنیا و همه جا را به هم بزنند. لذا فتنه‌گری و اینکه عامل موصاد بوده‌اند از اول هم مشخص بوده منتها الآن پرده‌ها بیشتر کنار رفته و ماهیت اصلی‌شان هم نشان داده شده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران افزود: سران فتنه در حالی که رأی نیاورده‌اند دارند این کارها را می‌کنند، وای به حال اینکه رأی می‌آوردند. مردم ما پای نظام و ولایت ایستاده‌اند و از یک دانشجوی بسیجی شهید و اهل تسنن تجلیل می‌کنند. عمدتا هم مردمی که برای تشییع پیکر این شهید آمده‌اند جوان و دانشجو هستند.