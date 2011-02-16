دیدار کاسترو با روشنفکران در نمایشگاه کتاب کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کوبا وب، وی در این دیدار که به همراه وزیر فرهنگ این کشور آبل پرییتو از نمایشگاه دیدن می‌کرد گفت: بشر امروزه با مشکلات متعددی مواجه است و در این میان روشنفکران می‌توانند در ارتقای آگاهی مردم سراسر جهان نقش مهمی ایفا کنند.

کاسترو با اشاره به کمبود غذا، بلایای طبیعی محیط زیست و جنگ، از مخاطبان خود خواست تا با عملکردشان وضعیت کنونی را به شکل مطلوبی تغییر دهند.

وی همچنین از امکان پایان دادن به جنگ، بحران اقتصادی و مبارزه بر سر منابع طبیعی و بازار سخن گفت و نسبت به عواملی که می‌تواند بشر را به خطر بیندازد هشدار داد.

کاسترو در پایان تاکید کرد: وظیفه روشنفکران اطلاع‌رسانی به مردم نسبت به آن چیزهایی است که تهدیدشان می‌کند.

فیدل کاسترو در سال 1959 به قدرت رسید. تغییراتی که او به وجود آورد بهداشت عمومی را بهبود بخشید و آهنگ رشد سوادآموزی را در کوبا افزایش داد. اما او انتخابات به سبک غربی را ملغی کرد و کنترل رسانه‌ها، تجارت و دارایی‌ها را در دست گرفت. گرچه کاسترو نزد عده‌ای از شهروندان کوبا و سایر کشورها محبوبیت دارد اما حکومت او موجب شده کوبایی‌های بسیاری کشورشان را ترک کنند.

