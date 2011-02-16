نخستین یادواره شهدای روحانی مسجد سلیمان برگزار می شود

محمد خانچی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه در این یادواره از مقام شامخ 14 شهید روحانی حوزه علمیه مسجد سلیمان تجلیل می شود، اظهار داشت: در این یادواره افزون بر تقدیر از شهدای روحانی مسجد سلیمان از عملکرد حوزه علمیه و تلاشهای صورت گرفته توسط فعالان عرصه حوزه تقدیر خواهد شد.



وی افزود: فعالیتهای بسیار خوب و جامعی در خصوص شهدای روحانی مسجد سلیمان صورت گرفته است که سایت یادواره با نام نخستین شهدای روحانیت در سی امین سال تأسیس حوزه علمیه مسجد سلیمان در اینترنت قابل جستجو می باشد.

خانچی با بیان این که کتابهای مربوط به شهدای روحانی حوزه علمیه مسجد سلیمان در حال تدوین است، ابراز داشت: کتاب زندگی نامه 14 شهید روحانی، زندگی نامه شهید محمدی نجات و رهنمودهای مقام معظم رهبری به طلاب در حال تدوین است که امیدواریم در یادوراه شهدای روحانی مسجد سلیمان رونمایی شود.

فرماندار مسجد سلیمان به راه اندازی نمایشگاه در کنار یادواره شهدای روحانی اشاره و تصریح کرد: در این نمایشگاه فعالیتهای حوزوی و تصاویری از حوزه علمیه مسجد سلیمان و شهدای روحانی این شهرستان در معرض دید مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: هدف از برگزاری این یادواره زنده نگه داشتن یاد شهدا، گسترش نماد دینی در شهر مسجد سلیمان، گسترش بصیرت در این شهرستان و تجلیل از اساتید بومی و غیربومی حوزه علمیه است.

خانچی تصریح کرد: در این یادواره سخنرانان ویژه آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و حجت الاسلام ربانی، رییس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه خواهند بود.

وی با بیان اینکه یادواره 28 بهمن ماه از ساعت هشت و 30 دقیقه در مصلی امام خمینی مسجد سلیمان برگزار می شود.

این یادوراه با پیام حضرت آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید برگزار خواهد شد.