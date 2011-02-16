رونق هنر هفتم با برگزاری جشنواره فجر در گلستان

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سومین روز از برگزاری این جشنواره گفت: سطح کیفی و کمی جشنواره بیست و نهم در مقایسه با جشنواره قبل، بسیار بالاست.

وی به حضور پر شور و شکوه مسئولان، مردم، فرهیختگان، دانشجویان و به ویژه جوانان در سینما اشاره کرد و افزود: این حضور، نشان از رضایتمندی آنان و نیاز آنان به این جشنواره هاست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار داشت: خوشبختانه در دولت نهم و دهم، تمرکز جشنواره های بین المللی فجر از پایتخت به مراکز استان ها منتقل شده است و هنرمندان از این جشنواره ها به عنوان یک کارگاه علمی و عملی، استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: در جشنواره بیست و نهم، میزبان فیلم هایی از کارگردانان بزرگ ایران اسلامی بودیم که در نوع خود بی نظیر بود.

در این جشنواره پنج فیلم به نمایش در می آید که "33 روز" به کارگردانی جمال شورجه یکی از فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران از آن جمله است، این اثر نخستین فیلم با موضوع جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و مقاومت مردم آن کشور است.



همچنین فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی که درباره آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) سخن می گوید دیگر فیلم این جشنواره است.



فیلم گزارش یک جشن، نام جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا است که موضوعی اجتماعی دارد و در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهمان گلستانی ها خواهد بود.



فیلم ورود آقایان ممنوع هم جدیدترین فیلم رامبد جوان است که درباره مدیر یک دبیرستان دخترانه که به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند، است و ندارها به کارگردانی محمد رضا عرب، از دیگر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان است.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان،‌ شنبه 30 بهمن ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به کار خود پایان می دهد.