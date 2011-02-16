به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر درسگفتارهای هگل درباره فلسفه تاریخ جهان است که طی سالهای 1822 تا 1823 ارائه شده‌اند.

این کتاب اولین ترجمه از درسگفتارهای هگل درباره فلسفه تاریخ جهان از سال 1857 به بعد است. علاوه بر این درسگفتارها، اطلاعات مختصری درباره آثار هگل در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. همچنین یک واژه نامه و کتابشناسی از آثار جدیدی که درباره هگل نوشته شده‌اند در این اثر آمده‌ است.

این کتاب همه ترجمه‌ها و آثاری که درباره درسگفتارهای هگل درباره تاریخ جهان وجود دارد را مورد بررسی قرار داده است.

هگل در این درسگفتارها موضوعات متنوع و گوناگونی چون روح و فرهنگ، زندگی اجتماعی، نظامهای سیاسی، تجارت، هنر، معماری و دین را مورد بررسی قرار داده است.

او این موضوعات را با بررسی تاریخی فرهنگ مردم و حوادث تاریخی پیوند می‌زند. بررسی تاریخی آثار مربوط به تاریخ جهان از دیدگاه هگل و بررسی تحلیلی آن در این اثر مورد توجه بوده است.

این اثر در هفت فصل سامان یافته و مشتمل بر مقدمه ویراستاران، واژه نامه و کتابشناسی است. مفهوم تاریخ جهان، دنیای شرقی، دنیای یونانی، دنیای رومی و جهان ژرمنی فهرست عناوین این کتاب هستند.

این کتاب با عنوان "هگل: درسگفتارهایی درباره تاریخ جهان" اوایل سال آینده از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر خواهد شد. رابرت براون استاد بازنشسته دانشگاه دلاور و پیتر هاجسون استاد الهیات در دانشگاه وندربیلت آمریکا است.