2400 واحد صنعتی خراسان رضوی مجوز استاندارد دارند

مسعود اصغریان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: برخی از واحدها برای محصولات خود دارای چند نشان هستند.

وی ادامه داد: اگر مدیران واحدهای صنعتی به تولید، صادرات و پایداری صنعت اعتقاد داشته باشند باید استاندارد را رعایت کنند.

وی همچنین با بیان اینکه خراسان رضوی رتبه چهارم صنعت کشور را دارد، اظهار کرد: با توجه به کیفیت کالای تولیدی در استان از واردات کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری خواهیم کرد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان‌رضوی در ادامه با اشاره به آغاز به کار اولین آزمایشگاه اکرودیته سیار کشور در خراسان رضوی، تصریح کرد: در راستای برنامه واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی اولین آزمایشگاه آکرودیته سیار مصالح ساختمانی، با مشارکت شرکت سیمان شرق و سپاد اندیش در خراسان رضوی آغاز به کار کرده است.

رضایی گفت: این آزمایشگاه که با هدف کنترل کیفیت مصالح ساختمانی تولیدی استان، فعالیت خود را آغاز کرده است، توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تایید صلاحیت شده و در زمینه آزمون نمونه های تولیدی سنگدانه و بتن تولیدی در استان فعالیت دارد.