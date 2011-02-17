به گزارش خبرنگار مهر، این هفته یک پژوهشگر ایرانی ادعا کرد که طبق اسنادی که دارد ثابت می کند کشتی نوح در ایران است.

بدیعه دشتی یک پژوهشگر ایرانی، با بیان اینکه مدارکی دارم که نشان می دهد برپایه دانسته های تاریخی و تایید کامل شواهد امر این کشتی در ایران است گفت: بر اساس منابع موجود، داستان طوفان حضرت نوح 27 هزار سال پیش اتفاق افتاده است این در حالی است که رده های آبی خشک شده در منطقه جم تاریخی بیشتر از آن را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه اکنون می توان این تاریخ را برای قدمت آثار موجود در این کوه پذیرفت ادامه داد: چون دریای ایران( خلیج فارس و دریای عمان) در آن زمان تا کوهپایه می رسیده است اطلاق نام کشتی به این کوه دست تراشیده و نیز انتساب اختراع کشتی به زمان جمشید جم عینیت و سندیت می یابد.

دشتی گفت: برخی کشورهایی که ادعای حضور کشتی نوح را در سرزمینشان دارند توانسته اند که با ادعای مردود گردشگران زیادی را به سوی خود جذب کنند. یکی از این کشورها ترکیه است که ادعا می کرد کشتی نوح در کوه آرارات واقع شده و تنها سند خود را نمایی از کوه به شکل هلال یک کشتی ارائه می کند.

به گفته دشتی، دکترین او درباره حضور کشتی نوح در ایران و دیگر کشفیاتش در منطقه جم استان بوشهر هنوز از نظر علمی و از سوی هیچ مقام رسمی در داخل و خارج کشور رد نشده است.

انتقاد از استاندارد نبودن آموزش راهنمایان گردشگری

یک راهنمای گردشگری با بیان اینکه راهنمایان گردشگری در ایران آموزشهای استاندارد و لازم را نمی بینند و حرفه ای نیستند گفت: سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی آموزش راهنمایان گردشگری می بایست شرایط را برای سفر راهنمایان و آشنایی بیشتر آنها با این حرفه فراهم کند.

آرش نورآقایی، راهنمای گردشگری با اعلام اینکه هنوز بستر سازی در صنعت گردشگری دچار مشکل است به انتقاد از بحث آموزش راهنمای تور در صنعت گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: راهنمایان گردشگری در کشوری مانند ترکیه که به لحاظ تمدن و جاذبه های فرهنگی و گردشگری در سطحی پایین تر از ایران قرار دارد حدود 9 ماه آموزش تورلیدری می بینند و 45 مسافرت می کنند تا مراحل اولیه آموزش تورگردانی را یاد بگیرند. اما راهنمایان گردشگری در ایران با اقلیم تفاوت و جاذبه های بسیار 6 ماه آموزش می بینند و یک روز سفر می کنند این درحالی است که در این سفر یک روزه حتی اقامت در هتل را هم تجربه نمی کند.

نورآقایی معتقد است که سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی آموزش راهنمایان گردشگری می بایست شرایط را برای سفر راهنمایان و آشنایی بیشتر آنها با این حرفه فراهم کند اما متاسفانه تا کنون نتوانسته در این راه موفق باشد.

ریزش پل گرگر و تخلیه دو خانه در مجاورت پل



از حدود دو سال پیش که علائم فروریختن پل گرگر در شهرستان شوشتر مشخص شد، بارها کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی در این زمینه به مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان هشدار داده بودند اما سازمان میراث فرهنگی واکنش مهمی دراین باره نداشت. تا اینکه این هفته با شدت گرفتن بارش باران در شهرستان شوشتر پل تاریخی گرگر در معرض تهدید جدی قرار گرفت و فرورفتگیهای در پل ایجاد شد و در نهایت بخشی از دیواره این پل که متعلق به دوره پهلوی دوم بود فرو ریخت. کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی معتقدند که فروریختن این پل که خود بخشی از مجموعه سازه های آبی شوشتر است به این اثر ثبت شده در در فهرست آثار جهانی آسیب جدی وارد می کند.

بعد از فروریختن پل، ادارات مختلف شهرستان شوشتر در خوزستان، مدیران شرکتهای آب، برق و گاز، مشاور طرح و کارشناسان زلزله شناسی و لرزه نگاری، کمیته اضطراری برای حل مشکل پل گرگر را تشکیل دادند.

در این کمیته مصوب شد که پل به صورت کامل مسدود، گذر عابر اعم از پباده یا سواره ممنوع و تابلوهای ایمن سازی و موانع راهنمایی نصب شود.

پیمانکار باید تنها در زمان 15 روز دیواره حائل بنتی که قرار است در ضلع شمالی پل احداث شود را به پایان برساند که در غیر این صورت به ازای هر یک روز دیرکرد از مبلغ قرارداد وی کم می شود.

دو خانه در مجاورت پل گرگر قرار دارد که در صورت ریزش کامل پل در معرض خطر قرار دارند بنابراین در این کمیته برای ترک محل زندگی این دو خانوار تامین اعتبار شد تا از بروزهر اتفاقی برای ساکنان آن جلوگیری به عمل بیاید.

تا کنون سازمان میراث فرهنگی قرارداد مربوط به پل گرگر را در دست داشت اما اکنون سازمان مجری و پایگاه سازه های جهانی شوشتر ناظر این پرونده شد.

همچنین با هماهنگی کامل بین ادارات قرار شد لوله های فاضلاب زیرزمینی سازمانهایی که راه عبور آنها از ضلع شمالی بود، جابه جا شود.

خانه دایی جان ناپلئون مجتمع تجاری می‌شود

خانه و باغ دایی جان ناپلئون که در سال ۱۳۸۳ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است در آستانه خروج از این فهرست قرار گرفته تا به جای آن یک مجتمع تجاری وسیع در خیابان لاله زار ساخته شود.

در دهه 1350 با پخش سریال معروفی به نام"دایی جان ناپلئون" ساخته ناصر تقوایی خانه ای قدیمی در خیابان لاله زار تهران که لوکیشن این سریال بود به خانه دایی جان ناپلئون معروف شد.

خانه دایی جان ناپلئون تنها قطعه بازمانده از باغ های لاله‌زار است که در اصل خانه امین‌السلطان، صدراعظم ناصرالدین شاه بوده است.

نوادگان امین‌السلطان در دوره‌های بعد زمین پدری را تفکیک کردند و فروختند. سینما جهان، سینما شهرزاد، یک پارکینگ و یک مجتمع تجاری در بخشی از این زمین‌ها ساخته شده‌اند.

در حال حاضر تعدادی از مالکان، بخش عمده باغ را از باقی وارثان خریده‌اند و می‌خواهند با خارج‌کردن آن از فهرست میراث ملی که امکان ساخت و ساز و ایجاد تغییر در باغ و بنا را فراهم می‌کند، تغییراتی در آن ایجاد کنند.

گفته می شود قرار است پس از تخریب خانه دایی جان ناپلئون، در زمین آن یک مجتمع تجاری بسیار بزرگ ساخته شود که در آن صورت، با توجه به تراکم چند ده هزار متری این مجتمع، آخرین بقایای بافت تاریخی لاله زار در ازدحام بازار مضمحل می شود.

"توان پولاد ایران" نمایش داده شود

نمایشگاه توان پولاد ایران با حضور جمعی از موزه داران و کارشناسان روز 27 بهمن ماه در ساختمان دفینه بنیاد مستضعفان افتتاح شد.

در این نمایشگاه 60 قبضه سلاح، دو تابلوی نقاشی از صحنه نبرد و سه ظرف سفالی از جمله سرنیزه مسی، گرزهای مفرغی، شمشیرهای مفرغی از دوره ساسانیان، ظروف سفالی با نقش جنگجوی مسلح مربوط به دوره سامانیان، شمشیرهای پولاد گوهردار، تبرزین، گرز ، کارد، تفنگ فتیله ای مربوط به دوره صفوی و ... به نمایش گذاشته شد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه جواهری، مدیر موسسه موزه های بنیاد مستضعفان، حاجی، مسئول خزانه اسلحه، محمدرضا فرجیان هنرمند صنعتگر و رئیس موزه های اسلحه در کشور حضور داشتند و استاد منوچهر مشتاق خراسانی، متخصص در امور سلاحهای سرد درباره هدف از تحقیق جنگ افزارها و جوشنهای ایرانی و دکتر فریدون جنیدی، ایرانشناس، نویسنده و مدرس دانشگاه نیز درباره نگرشی تازه به کاربری رزم افزار در شاهنامه سخنرانی کردند.