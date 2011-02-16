تجمع اعتراض آمیز جمعه 29 بهمن در محکومیت جنایت سران فتنه

به گزارش خبر گزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای از مردم سراسر کشور دعوت کرد تا در تجمع روز جمعه بیست و نهم بهمن ماه حضوری پر شور داشته باشند، که متن اطلاعیه آن به این شرح است:

دعوت سران فتنه از حامیان منافق و سلطنت طلب و اراذل ضد انقلاب برای ایجاد اغتشاش در بیست و پنجم بهمن ماه با هدف فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه بالاخص آمریکا وانگلیس واسرائیل غاصب که منجر به شهادت ومجروح شدن تعدادی از هموطنان عزیز گردید بار دیگر پرده از چهره خبیق مهره های سوخته استکبار و لاشه های متعفن سیاسی فتنه 88 برداشت و نشان داد که اتحاد پلید و شوم جیره خواران و مزدوران ضد انقلاب به همراه منافقان و سلطنت طلبان روی دیگری از نفاق نوظهور وتلاش استکبار جهانی وصهیونیسم بین الملل برای گشودن دوباره راهی است که با عزم و اراده راسخ و استوار ملت غیور و بصیر ایران اسلامی در سال 1360 مسدود و منجر به فرار خودفروختگان جنایتکار و پناه گرفتن آنان در زیر چتر حمایتی صدام خون آشام شده است.

این اطلاعیه می افزاید: اکنون که هدایت های روشنگرانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و خویشتن داری مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی و صبر ملت غیرتمند و صبور ایران نتوانسته است سران فتنه را از گمرانی و جهالت و خواب غفلت بیدار نموده و آنان را از سقوط در جهنم پستی و رذالت و همراهی با آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب، این دشمنان دیرینه اسلام و انقلاب اسلامی باز دارد؛ ملت آزاده و شهیدپرور ایران اجازه نخواهد داد تا با عصیان و گردنکشی مشتی مزدور خود فروخته قدرت طلب آرامش مردم جامعه و اموال عمومی و بیت المال مسلمین مورد آتش حقد و کینه فتنه گران قرار گرفته و علی رغم آغشته بودن دستان کثیفشان به خون جوانان عزیز کشور اسلامی با فرار از مجازات زمینه خوش رقصی بیگانگان و دشمنان انقلاب اسلامی را به سرکردگی شیطان بزرگ، آمریکای جهانخوار و اذناب داخلی اش فراهم نمایند.

در پایان اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن دعوت از همه مردم آزاده و غیور ایران برای حضور در تجمع اعتراض آمیز سراسری آمده است: مردم شریف تهران پس از اقامه نماز جمعه بیست و نهم بهمن ماه با حضور آگاهانه و با صلابت در میدان انقلاب نفرت و خشم و انزجار خود را از جنایات ددمنشانه و تحرکات پلید سران فتنه ومنافقین و سلطنت طلبان هم پیمانشان، فریاد خواهند کرد.