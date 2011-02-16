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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

داراب ریاحی:

تیم وزنه برداری نوجوانان آماده حضور در رقابت های جهانی پرو است

تیم وزنه برداری نوجوانان آماده حضور در رقابت های جهانی پرو است

نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری با حضور در اردوی تیم وزنه برداری نوجوانان،ابراز امیدواری کرد این تیم در رقابت های جام جهانی سال آینده که در پرو برگزار می شود، با دست پر به کشور بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داراب ریاحی گفت: فدراسیون وزنه برداری از تک تک اردونشینان انتظار دارد با صداقت رفتار کنند و کوچک ترین مسائل و مشکلات خود را با سرمربی تیم درمیان بگذارند تا در آینده به لحاظ سلامت جسمانی هیچ مشکلی برای کسی به وجود نیاید. این تیم می تواند در رقابت های نوجوانان جهان که در لیمای پرو برگزار می شود، موفق باشد.

ریاحی در ادامه با اشاره به تصمیم کادر فنی مبنی انجام رکوردگیری و کشیدن خط قرمز روی نام سه وزنه بردار ادامه داد: شما آینده های وزنه برداری ایران هستید و نباید با خط خوردن از اردوی تیم ملی انگیزه های خود را برای ادامه تمرینات در شهرهایتان از دست بدهید.

ریاحی در عین حال افزود: تعطیلات نوروز نزدیک است اما من از تک تک اردونشینان می خواهم بیشتر از آنکه به این تعطیلات فکر کنند روی تمریناتشان متمرکز باشند. تمام قهرمانان و افتخارآفرینان وزنه برداری ایران، سال ها در همین اردو زندگی کرده اند و از همین سالن ها بود که به سکوهای جهانی و المپیک رسیدند. تضمین آینده ورزشی شما هم بسته به تلاش و پشتکار خودتان است.

رقابت های وزنه برداری نوجوانان جهان از 18 تا 28 اردیبهشت ماه سال 1390 در لیما، مرکز پرو، برگزار می شود.

کد مطلب 1255241

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