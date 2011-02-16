نمایندگیهای اداره کل ارشاد در بخشهای البرز راه اندازی می شود

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به راه اندازی نمایندگی های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمدشهر و ماهدشت باظهار داشت برخورداری از حقوق مساوی فرهنگی، حق البرزنشینان است و تمامی طبقات جامعه باید از امکانات و برنامه های فرهنگی به صورت عادلانه برخوردار شوند.

وی این افتتاحیه را اقدامی فرهنگی و زیر بنایی ذکر کرد وی با بیان اینکه تحقق این مهم از اهداف دولت عدالت محور است با اشاره به فرموده رهبر کبیر انقلاب در خصوص فرهنگ جامعه و ارتباط آن با سعادتمندی مردم افزود آنچه ایمان ما را به اوج می رساند فرهنگ است به طوریکه تربیت نیروی متعهد و با فرهنگ از مهمترین اصول یک جامعه متمدن محسوب می شود.

آشنا توسعه نمایندگی ها و ادارات فرهنگی را منوط به جمعیت حاضر در منطقه دانست و خاطر نشان کرد: از این پس در اغلب نقاط استان همچون طالقان، محمدشهر، ماهدشت و اشتهارد شاهد اجرای برنامه های فرهنگی خواهیم بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از کانونهای مساجد وموسسات قرآنی به عنوان ظرفیت های ویژه فرهنگی نام برد یادآور شد درحال تدوین برنامه های فرهنگی سال 90 با رویکرد های دین محوری، آموزشی و پژوهشی در گستره ملی و فراملی هستیم و مهمترین اهداف ما در این اقدام عدم پرداختن به برنامه های کلیشه ای است.

وی در پایان از برگزاری بخشی از جشنواره تئاتر، هنرهای تجسمی و موسیقی فجر همچون اجرای ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر زهی ارمنستان در این استان خبر داد و خاطرنشان کرد بخش عمده ای از مفاخر ایران اسلامی در این استان مستقر هستند.