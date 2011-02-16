فعالان اقتصادی در انتخابات اتاق بازرگانی مشهد شرکت کنند

حسین قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: با اعلام کاندیداهای تشکل های اقتصادی خراسان رضوی برای این انتخابات، شاهد گرم شدن رقابت ها هستیم.

وی با تاکید بر مشارکت پر شور در این انتخابات تصریح کرد: انجمن مدیران صنایع خراسان انتخابات این دوره را مورد توجه قرار داده و ستادی نیز در همین رابطه در تهران و شعبه مشهد تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این تشکل تلاشهای خود را معطوف به حضور حداکثری اعضاء خود در انتخابات نموده است.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه این دوره از انتخابات با استقبال گسترده فعالان اقتصادی مواجه و طیف قابل ملاحظه ای از این فعالین برای انتخابات کاندیدا شده اند.

وی گفت: انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی بر این باور است که تقویت تشکلهای مدنی و بخصوص اتاق بازرگانی در حوزه اقتصاد، می تواند مانع بروزخیلی از مسائل و مشکلات فراروی این حوزه باشد.

قنبری با اشاره به فعالیت های موثر اتاق بازرگانی تصریح کرد: امروزه شاهد هستیم اتاق بازرگانی پس از سال ها فعالیت تکامل یافته و به تشکلی فراگیری اقتصادی تبدیل شده است.

وی نقش پارلمان بخش خصوصی را در رفع چالش های موجود حوزه صنعت رامهم ارزیابی کرد و گفت: در استان خراسان نیز شاهد نقش ارزنده اتاق بازرگانی در تصمیم گیریهای اقتصادی هستیم.

22 نفر از تشکلهای مختلف استان کاندیدای هفتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد شده اند.

