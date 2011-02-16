به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این رویداد بزرگ که عید میلاد مصطفی نام دارد جشنهای مرتبط با میلاد پیامبر اعظم(ص) است و همانطور که دکتر "منصور میان" برگزار کننده برنامه های این جشن اظهار داشته قرار است صدها نفر از مسلمانان از اقشار مختلف جامعه آمریکا در این جشن شرکت کنند.

درجریان این گردهمایی بزرگ پلاکارتها و بنرهایی میان مردم توزیع می شود که روی آن پیامهای مرتبط با احترام به پیامبر(ص) و احادیث نبوی نوشته شده است. این مراسم از سوی چندین سازمان اجتماعی و دینی با مشارکت جوامع اسلامی مختلف برنامه ریزی شده و شاهد حضور فعالانه جوانان جامعه اسلامی خواهد بود.

سخنرانهای این گردهمایی بزرگ زرین گیلانی و مولانا ایرتضا نقوی از علمای برجسته اسلامی معرفی شده اند. در این مراسم گروه های موسیقی اسلامی به خواندن شعر و سرودهایی در مدح پیامبر می پردازند.

این مراسم در هفته وحدت مسلمانان جهان برگزار می شود، برگزار کنندگان اعلام کرده اند که هدف از برگزاری این همایش بزرگ تنها جشن میلاد نبی نیست بلکه راهی برای روشن کردن وحدت مسلمانان از هر قشر و پیشنیه ای است.

دکتر منصور میان تأکید کرد که وحدت میان مسلمانان و همکاری و حسن نیت در رابطه با سایر ادیان و جوامع می تواند به شکل گیری جوامع هماهنگ کمک کند تا بتوانیم صلح را در جوامع خود حاکم کنیم.