حجت الاسلام سید محمد تقی چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد متفکران پیشرو درهرشاخه معرفتی اظهار داشت: حداقل در ساحت فلسفه از آنجا که تفکر فلسفی گزارشی از زمانه‎ای است که فیلسوف در آن زیست می‎کند مهمترین اصل، طرح پرسش دقیق و بنیادین درباب فرهنگ و نحوه ارتباط یا نسبت انسان و هستی است.

استاد فلسفه دانشگاه مفید قم تصریح کرد: هرفیلسوفی از نسبتی که انسان و هستی در هر دوره تاریخ برقرار کرده است می‎پرسد و در این میان برخی فیلسوفان از آنجایی که از دقت استدلال بیشتری برخوردار هستند و می‎توانند پرسشهای دقیقتری مطرح کنند در تاریخ فلسفه پیشرو قلمداد می‌شوند.

وی افزود: اما اینکه گفته می‎شود فیلسوف فرزند زمان خویش است نباید به این معنا گرفته شود که نمی‎توانند پیشرو باشند. بی شک بایستی بین پیشرو بودن و مقید به زمان و مکان بودن فرق بگذاریم، فیلسوف با نشان دادن حقیقت یک دوره، زمینه ساز تفکر آینده است و هر فیلسوفی که در این زمینه سازی بیشتر گام برداشته باشد پیشرو قلمداد می‎شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد شیوه موجه و درست گفتگو و ارتباط فکری با این متفکران پیشرو نیز اظهار داشت: ما تا خود به پرسشهایی دست نیافته باشیم و نسبت به مسائل، حساسیت پیدا نکرده باشیم نمی‎توانیم نه تنها به فلاسفه پیشرو که به هیچ فیلسوفی نزدیک شویم. البته باید افزود که فلاسفه همگی پیشرو بودند و به نحوی تفکر آینده را رقم زدند.

چاوشی در مورد کم شدن متفکران پیشرو در جهان معاصر نیز گفت: در عصر حاضر تفکر جای خود را به علم داده است . البته منظور از علم چیزی جز تکنولوژی نیست و اینکه انسان مرعوب دستاوردهایی شد که خود از دل نحوه تعامل انسان و هستی بوجود آمد.