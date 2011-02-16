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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۸

اندیشه و متفکران پیشرو-47/

تفکر جای خود را به علم داده است

تفکر جای خود را به علم داده است

استاد فلسفه دانشگاه مفید قم با اشاره به اینکه در عصر حاضر تفکر جای خود را به علم داده است، گفت: البته منظور از علم چیزی جز تکنولوژی نیست .

حجت الاسلام سید محمد تقی چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد متفکران پیشرو درهرشاخه معرفتی اظهار داشت: حداقل در ساحت فلسفه از آنجا که تفکر فلسفی گزارشی از زمانه‎ای است که فیلسوف در آن زیست می‎کند مهمترین اصل، طرح پرسش دقیق و بنیادین درباب فرهنگ و نحوه ارتباط یا نسبت انسان و هستی است.

استاد فلسفه دانشگاه مفید قم تصریح کرد: هرفیلسوفی از نسبتی که انسان و هستی در هر دوره تاریخ برقرار کرده است می‎پرسد و در این میان برخی فیلسوفان از آنجایی که از دقت استدلال بیشتری برخوردار هستند و می‎توانند پرسشهای دقیقتری مطرح کنند در تاریخ فلسفه پیشرو قلمداد می‌شوند.

وی افزود: اما اینکه گفته می‎شود فیلسوف فرزند زمان خویش است نباید به این معنا گرفته شود که نمی‎توانند پیشرو باشند. بی شک بایستی بین پیشرو بودن و مقید به زمان و مکان بودن فرق بگذاریم، فیلسوف با نشان دادن حقیقت یک دوره، زمینه ساز تفکر آینده است و هر فیلسوفی که در این زمینه سازی بیشتر گام برداشته باشد پیشرو قلمداد می‎شود. 

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد شیوه موجه و درست گفتگو و ارتباط فکری با این متفکران پیشرو نیز اظهار داشت: ما تا خود به پرسشهایی دست نیافته باشیم و نسبت به مسائل، حساسیت پیدا نکرده باشیم نمی‎توانیم نه تنها به فلاسفه پیشرو که به هیچ فیلسوفی نزدیک شویم. البته باید افزود که فلاسفه همگی پیشرو بودند و به نحوی تفکر آینده را رقم زدند.

چاوشی در مورد کم شدن متفکران پیشرو در جهان معاصر نیز گفت: در عصر حاضر تفکر جای خود را به علم داده است . البته منظور از علم چیزی جز تکنولوژی نیست و اینکه انسان مرعوب دستاوردهایی شد که خود از دل نحوه تعامل انسان و هستی بوجود آمد. 

کد مطلب 1255248

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