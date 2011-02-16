حجت الاسلام سید محمد تقی چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد متفکران پیشرو درهرشاخه معرفتی اظهار داشت: حداقل در ساحت فلسفه از آنجا که تفکر فلسفی گزارشی از زمانهای است که فیلسوف در آن زیست میکند مهمترین اصل، طرح پرسش دقیق و بنیادین درباب فرهنگ و نحوه ارتباط یا نسبت انسان و هستی است.
استاد فلسفه دانشگاه مفید قم تصریح کرد: هرفیلسوفی از نسبتی که انسان و هستی در هر دوره تاریخ برقرار کرده است میپرسد و در این میان برخی فیلسوفان از آنجایی که از دقت استدلال بیشتری برخوردار هستند و میتوانند پرسشهای دقیقتری مطرح کنند در تاریخ فلسفه پیشرو قلمداد میشوند.
وی افزود: اما اینکه گفته میشود فیلسوف فرزند زمان خویش است نباید به این معنا گرفته شود که نمیتوانند پیشرو باشند. بی شک بایستی بین پیشرو بودن و مقید به زمان و مکان بودن فرق بگذاریم، فیلسوف با نشان دادن حقیقت یک دوره، زمینه ساز تفکر آینده است و هر فیلسوفی که در این زمینه سازی بیشتر گام برداشته باشد پیشرو قلمداد میشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد شیوه موجه و درست گفتگو و ارتباط فکری با این متفکران پیشرو نیز اظهار داشت: ما تا خود به پرسشهایی دست نیافته باشیم و نسبت به مسائل، حساسیت پیدا نکرده باشیم نمیتوانیم نه تنها به فلاسفه پیشرو که به هیچ فیلسوفی نزدیک شویم. البته باید افزود که فلاسفه همگی پیشرو بودند و به نحوی تفکر آینده را رقم زدند.
چاوشی در مورد کم شدن متفکران پیشرو در جهان معاصر نیز گفت: در عصر حاضر تفکر جای خود را به علم داده است . البته منظور از علم چیزی جز تکنولوژی نیست و اینکه انسان مرعوب دستاوردهایی شد که خود از دل نحوه تعامل انسان و هستی بوجود آمد.
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