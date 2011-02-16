به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین شرلی مک لین، اشلی گرین و آدام بیچ در این فیلم با واکن همبازی میشوند. هنوز جزئیاتی از این پروژه سینمایی به طور رسمی منتشر نشده اما قرار است فیلم در صحرای نیومکزیکو فیلمبرداری شود. "اتاق بوم بوم" داستان زن جوانی (با بازی اشلی گرین) را روایت میکند که به دنبال کشف رازهای پنهان گذشته خانوادهاش است.
کریستوفر واکن و شرلی مک لین هم نقش زوجی سالخورده را بر عهده دارند که زن جوان را در سفری دشوار راهنمایی میکنند. لیان لانسن کارگردانی فیلم "اتاق بوم بوم" را براساس فیلمنامهای نوشته خودش بر عهده دارد.
او پیش از این فیلم "لئونارد کوهن: من دوست توام" را ساخته بود. لانسن مدعی است مدتهای مدید به دنبال ساخت این فیلم بوده. او میگوید: این داستان عطر و بویی از زندگی روزمره دارد. اما لحن فیلم مثل قصههای خیالی است.
لانسن در ادامه گفت: کار کردن با کریستوفر واکن و شرلی مک لین مثل رویاست. هر دوی آنها در این فیلم میتوانند بازیهایی متفاوت از آنچه تاکنون انجام دادهاند ارائه کنند. ویم وندرس فیلمساز آلمانی مدیریت تولید پروژه را انجام میدهد.
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