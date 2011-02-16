تدوین گزیده شعرهای عاشقانه ایران و جهان آغاز شد

علیرضا مجابی که دبیری تدوین مجموعهای از شعرهای عاشقانه جهان و ایران را در نشر هیرمند برعهده دارد در اینباره به خبرنگار مهر گفت: کار تدوین مجموعه شعرهای عاشقانه ایران و جهان از چندی پیش آغاز شده و در حال حاضر ضمن انجام پیشتولید فنی که تعداد صفحات مجموعه و گرافیک کلی آنها را مشخص میکند، انتخاب افرادی که ما را در تدوین مجموعه همراهی کنند هم در دست انجام است.
وی ادامه داد: شیوه کار بدین شکل است که تعدادی از صاحبنظران ادبی برای همکاری انتخاب میشوند که با کمک آنها از بین شاعران شاخص ایران و جهان افرادی انتخاب میشوند و سپس از بین شعرهایشان برترین آثار عاشقانه برگزیده و در قالب یک کتاب منتشر میشود.
این شاعر درباره شاعرانی که تاکنون در اولویت پرداختن به آثارشان قرار گرفتهاند، عنوان کرد: احمد شاملو، نادر نادرپور، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، نصرت رحمانی از شاعران معاصر ایران و لورکا، نونو ژودیس، آدونیس از شاعران جهان و از ادبیات کلاسیک ایران بیدل دهلوی و مولانا در اولویت ما هستند.
مجابی در پایان اشاره کرد: سعی میکنیم تا پایان سال گزینش آثار به مرحلهای برسد که بتوانیم کار تدوین کتابهای 14 تا 15 شاعر را آغاز کنیم.
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