  1. هنر
  2. سایر
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

مجابی به مهر خبر داد:

تدوین گزیده شعرهای عاشقانه ایران و جهان آغاز شد

تدوین گزیده شعرهای عاشقانه ایران و جهان آغاز شد

تدوین مجموعه‌ای از شعرهای عاشقانه ایران و جهان در دو بخش شعرهای کلاسیک و مدرن با انتخاب بیش از 10 شاعر که قرار است گزیده‌ای از آثارشان گردآوری شود، آغاز شد.

علیرضا مجابی که دبیری تدوین مجموعه‌ای از شعرهای عاشقانه جهان و ایران را در نشر هیرمند برعهده دارد در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: کار تدوین مجموعه شعرهای عاشقانه ایران و جهان از چندی پیش آغاز شده و در حال حاضر ضمن انجام پیش‌تولید فنی که تعداد صفحات مجموعه و گرافیک کلی آنها را مشخص می‌کند، انتخاب افرادی که ما را در تدوین مجموعه همراهی کنند هم در دست انجام است.

وی ادامه داد: شیوه کار بدین شکل است که تعدادی از صاحب‌نظران ادبی برای همکاری انتخاب می‌شوند که با کمک آنها از بین شاعران شاخص ایران و جهان افرادی انتخاب می‌شوند و سپس از بین شعرهایشان برترین آثار عاشقانه برگزیده و در قالب یک کتاب منتشر می‌شود.

این شاعر درباره شاعرانی که تاکنون در اولویت پرداختن به آثارشان قرار گرفته‌اند، عنوان کرد: احمد شاملو، نادر نادرپور، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، نصرت رحمانی از شاعران معاصر ایران و لورکا، نونو ژودیس، آدونیس از شاعران جهان و از ادبیات کلاسیک ایران بیدل دهلوی و مولانا در اولویت ما هستند.

مجابی در پایان اشاره کرد: سعی می‌کنیم تا پایان سال گزینش آثار به مرحله‌ای برسد که بتوانیم کار تدوین کتاب‌های 14 تا 15 شاعر را آغاز کنیم.

کد مطلب 1255256

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها