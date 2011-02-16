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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

سابقی:

420 هزار هکتار اراضی خراسان رضوی زیر کشت گندم رفت

420 هزار هکتار اراضی خراسان رضوی زیر کشت گندم رفت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در سال زراعی جاری بیش از 420 هزار هکتار از اراضی استان به زیر کشت گندم رفته است.

حسین سابقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: از این میزان 260 هزار هکتار گندم آبی و 160 هزار هکتار به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

وی افزود: در این خصوص 21 هزار و 368 تن بذر گواهی شده بین  کشاورزان توزیع شده است.

سابقی با اشاره به اتمام کشت پائیزه گندم در سطح استان خراسان رضوی، گفت: کاهش نزولات باعث تاخیر در سبز شدن گندم ها شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین این موضوع در گندم آبی نیز باعث تاخیر در مراحل رشدی گندم شده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: در سال زراعی گذشته 918هزار تن گندم آبی و 151هزار تن دیم در استان تولید شده است.

خراسان رضوی یکی از قطبهای مهم تولید گندم در کشور بوده و تقریبا در همه شهرهای این استان، گندم یکی از محصولات کشاورزی مهم به شمار می آید.

کد مطلب 1255257

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