تصاویر نمایش همزمان ساعت 37 شهر جهان روی یک ساعت مچی

به گزارش خبرگزاری مهر، این ساعت مکانیکی خود کوک شونده می تواند زمان شهرهایی را در کنار یکدیگر نمایش دهد که نسبت به زمان جهانی به اندازه نیم یا ربع ساعت اختلاف زمان دارند. ساعت Patrimony Traditonnelle نقطه اوجی دیگر برای شرکت سوئیسی ساعت سازی است که صدها سال به ساخت ساعتهای پیچیده و گرانقیمت مشغول بوده است.

شرکت Vecheron Constantin به عنوان یکی از سازندگان پیشگام ساعتهای خلاقانه و پیچیده در سال 1755 آغاز به کار کرده و برای 255 سال به صورت مداوم به فعالیتهای خود ادامه داده است. پس از کنفرانس بین المللی مدیترانه که در سال 1884 در واشنگتن برگزار شد و جهان را به 24 منطقه زمانی تقسیم بندی کرد، نیاز به هماهنگ بودن با زمان جهانی در حین سفرهای بین المللی آشکار شد.

از این رو این شرکت اولین ساعت چند زمانه خود را در سال 1932 ارائه کرد. این اثر زاییده ذهن ساعت ساز مشهور "لوئیس کوتیه" بود که توانست تکنیکی را برای ساخت صفحات متحرک ساعت ارائه کند. بر روی این صفحه متحرکت 24 منطقه زمانی مشخص شده بودند و به این شکل صفحه به دور شاخص مرکزی ساعت حرکت کرده و بر روی لبه های خارجی ساعت نیز نام شهرهای بزرگ جهان ثبت شده بود.

با استفاده از این تکنیک ساخت ساعتهایی با قابلیت نمایش 31 زمان مختلف در 31 شهر مختلف جهان امکان پذیر شد. این شرکت سوئیسی در سال 1937 و 38 موفق به عرضه 6 دستگاه ساعت رومیزی شد که از صفحه ای متحرک نشاندهنده 67 منطقه مختلف برخوردار بود و می توانست زمان تابستان و زمستان پاریس را نیز نمایش دهد.

اولین ساعت مچی این شرکت در سال 1957 و به سفارش یک مقام عالی رتبه مصری ساخته شد و فصلی جدید در روند ساخت ساعت در جهان گشوده شد.

اکنون مهندسان و استادان ساعت سازی این شرکت با اشتیاق برای حضور تاثیرگذار دیگری در تاریخ ساعت سازی جهان، صفحه متحرک ساعتی را خلق کرده اند که نه تنها تمامی مناطق زمانی را نمایش می دهد بلکه مناطقی که نسبت به گرینوویچ دارای اختلاف زمانی نیز هستند را نیز نشان داده و از این رو تعداد مناطقی که می توان زمان آنها را بر روی این ساعت جدید مشاهده کرد به 37 رسیده است.

صفحه این ساعت از سه لایه منحصر به فرد تشکیل شده است که به همکاری این سه لایه می تواند ساعت 37 منطقه زمانی مختلف جهان را به نمایش بگذارد: یک صفحه یاقوتی دارای سایه روشن ویژه نمایش شب و روز، یک صفحه فلزی با تصویر نقشه جهان به سبک نقشه "لمبرت" و یک حلقه فلزی که اعداد بر روی آن حک شده اند.

گذر ثانیه ها در ساختار این ساعت 28 هزار و 800 ارتعاش بر ساعت را به دنبال دارد و انرژی آن برای 40 ساعت حفظ خواهد شد. این ساعت، ارقام ساعتها، دقیقه ها، ثانیه ها و زمان جهانی را در کنار مناطق زمانی در تمامی جهان به نمایش در می آورد.

با وجود ساختار پیچیده، استفاده از این ساعت بسیار ساده است. کاربر آن تنها باید زمان مرجع را انتخاب کرده و آن را بر خلاف مثلث سیاهرنگی که بر روی ساعت 6 قرار گرفته قرار دهد. سپس می تواند زمان منطقه مورد نظر را با استفاده از عقربه ساعت شمار و یا با استفاده از صفحه 24 ساعته مشاهده کند، در حالی که زمان 36 منطقه دیگر نیز به صورت همزمان قابل مشاهده است.

شهرهایی که به رنگ سیاه نمایش داده می شوند با گرینوویچ اختلاف زمانی ندارند و شهرهای قرمز رنگ از نیم یا ربع ساعت اختلاف زمانی برخوردارند.

بر اساس گزارش گیزمگ، مشابه دیگر اعضای مجموعه ساعتهای این شرکت، ساعت Patrimony Traditonnelle در کنار ظرافت و زیبایی گذشته، از طلای صورتی 18 عیار ساخته شده، قطر آن 42.5 میلیمتر بوده و تا عمق 30 متری ضد آب خواهد بود. بند این ساعت از چرم تمساح بوده و قلابهای آن نیز از طلای 18 ساخته شده اند.