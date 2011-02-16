500 متر موج شکن شمالی و شرقی در بندر آستارا ساخته شد

فرهاد کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت واقعی بندر آستارا 2.5 میلیون تن و ظرفیت اسمی 3.5 میلیون تن تعریف شده است.

وی به ایمن سازی این پروژه اشاره کرد و اظهارداشت: حدود 10 هکتار محوطه در حال تسطیح وهمچنین 35 هزار مترمکعب لایروبی انجام شده است.

مدیرکل بنادر گیلان با بیان اینکه مطالعات نقشه های اجرایی فاز یک و دو اسکله این بندرانجام شده است، گفت: این بندر که طی یک قرارداد 40 ساله به بخش خصوصی واگذار شده 300 میلیارد ریال بخش خصوصی و 100 میلیارد ریال سازمان بنادر سرمایه گذاری می کند.

وی افزود: بخش خصوصی در بحث موج شکن ها، اسکله ها، محوطه ها و تامین تجهیزات و سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه زیرساخت های دریایی مثل لایروبی اولیه، تامین یدک کش، راهنما بر و همچنین تجهیزات ناوبری فعالیت دارند.

کوهساری با اعلام اینکه هر بندر یک استعداد و بازاری دارد و براساس بازار و نیازبرنامه ریزی می شود، بیان داشت: برای آستارا بازار غرب ازقبیل اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، ترکیه، عراق قابل تعریف است.

وی ادامه داد: فاصله جغرافیایی بین انزلی و آستارا 200 کیلومتر است و کالایی که از این بندر به سمت غرب فرستاده می شود، هرتن حدود پنج دلار قیمت را افزایش می دهد.

مدیرکل بنادر گیلان همچنین به مقوله اصلاح الگویی مصرف و کاهش قیمت تمام شده هر تن کالا اشاره کرد و یادآورشد: تبدیل بندر صیادی آستارا به چند منظور از مصوبات استانی تاثیرگذار دولت به گیلان است.