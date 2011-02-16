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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

برای نجات عبدالله صالح؛

آمریکا 75 میلیون دلار صرف ارتش یمن می کند

آمریکا 75 میلیون دلار صرف ارتش یمن می کند

آمریکا با هدف کمک به رئیس جمهور یمن و نجات وی از سقوط، 75 میلیون دلار را صرف دو برابر کردن ارتش این کشور می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کنگره آمریکا با اختصاص بودجه 75 میلیون دلاری برای کمک به ارتش یمن و توسعه آن موافقت کرد.

این کار به بهانه کمک به ارتش یمن در امر مبارزه با تروریسم انجام می شود اما انجام آن در شرایطی که مردم یمن نیز اعتراضات خود علیه حکومت این کشور را آغاز کرده اند نشان می دهد آمریکا برای حفظ علی عبدالله صالح تلاش می کند.

به نوشته رویترز، مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا به کنگره اعلام کرده که هم اکنون وجود القاعده در شبه جزیره عربستان و بویژه یمن بزرگترین تهدید پیش روی آمریکا محسوب می شود.

کد مطلب 1255260

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