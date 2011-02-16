آغاز فاز 4 توسعه شبکه همراه اول/ نسل جدید تجهیزات SMS در راه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طالبی با بیان اینکه تجهیزات BSC برای اجرای فاز 4 توسعه شبکه خریداری و به استان ها ارسال شده، اظهار داشت: این پروژه توسط شرکت های مخابراتی استانی در 6 منطقه انجام خواهد شد به نحوی که هرچند استان در یک منطقه دسته بندی می شوند و برای هر منطقه یک مدیر منطقه ای در نظر گرفته شده است.

وی هدف از این تقسیم بندی را توزیع صحیح و اصولی تجهیزات و مدیریت علمی پروژه در مرحله نصب و راه اندازی عنوان کرد و با بیان اینکه تمامی تجهیزات توسط متخصصان داخلی نصب و راه اندازی و وارد شبکه می شوند افزود: طبق تفاهم نامه منعقد شده با استانها، حداکثر ظرف مدت 5 هفته پس از دریافت تجهیزات، نسبت به نصب و راه اندازی آنها اقدام خواهد شد.

طالبی با تاکید بر اینکه با پایان فاز 4 توسعه، قابلیت ارائه سرویس های نسل جدید وجود خواهد داشت، گفت: در این راستا نسل جدید تجهیزات SMS جایگزین نسل کنونی خواهد شد و ظرفیت شبکه اعتباری IN و GPRS همراه اول نیز افزایش می یابد.

به گفته وی پس از اجرای این پروژه بستر سیگنالینگی همراه اول به IP ارتقاء پیدا خواهد کرد و این فاز تا یکسال به طول می انجامد.