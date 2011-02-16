4 سفارتخانه رژیم صهیونیستی بسته شدند/ تل آویو در وضعیت هشدار کامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، این مقام وزارت خارجه رژیم صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود به سطح هیئتهای دیپلماتیک و کشورهایی که سفارت این رژیم در آنها تعطیل شده است، اشاره نکرد.

این مقام صهیونیستی دریافت تهدیدات درباره حملات احتمالی علیه این سفارتها را دلیل تعطیلی آنها اعلام کرد.

پیش از این وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از افزایش تدابیر امنیتی سفارتهای این رژیم در کشورهای مختلف در پی وقوع حوادث غیر عادی خبر داده بود.

رادیو رژیم صهیونیستی با تایید این مسئله اعلام کرد: از روز یک شنبه این هفته حوادثی رخ داده که موجبات نگرانی مقامات وزارت خارجه اسرائیل را به وجود آورده است.

از سوی دیگر، دفتر موسوم به مبارزه با تروریسم نخست وزیری رژیم صهیونیستی اخیرا درباره چالشهای امنیتی پیش روی شهروندان صهیونیستی در کشورهای مصر، ترکیه، گرجستان، ونزوئلا، مالی، ساحل عاج و موریتانی هشدار داده بود.

"سیلوان شالوم" معاون نتانیاهو در پاسخ به سوال رادیو رژیم صهیونیستی اظهار داشت: در جهان خطرات متعددی اسرائیل را تهدید می کند. البته در برهه اخیر این تهدیدات افزایش پیدا کرده و فعالیتهای سری و محرمانه مختلفی در جهان عرب دیده شده است.