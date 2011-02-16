سهم شهروندان یک سوم نرخ نهایی بلیت مترو است

به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ 23 بهمن ماه سال 1389 شورای اسلامی شهر تهران هزینه جابه‌جایی هر مسافر با مترو را همانند سال‌های گذشته برای سال آینده تعیین کرد.

براساس این مصوبه مقرر شد که یک سوم از هزینه‌های تعیین شده توسط مسافران و دو سوم دیگر توسط دولت و شهرداری (هر کدام یک سوم هزینه) پرداخت شود، به این ترتیب برخلاف توهم به وجود آمده قرار نیست مسافران محترم بلیت مترو را 975 تومان خریداری کنند.

رقم 975 تومان تعیین شده تنها مربوط به بلیت‌های تک سفره است، سهم مسافران مترو از این رقم تنها مبلغ 325 تومان می‌باشد ضمن اینکه این رقم به دلیل تحقق دولت الکترونیک و کاهش عملیات پرهزینه تهیه بلیت‌های تک سفره تعیین شده است.



لازم به توضیح است در صورت استفاده مسافران از بلیت‌های اعتباری سهم پرداختی آنان به رقمی در حدود 120 تومان کاهش می‌یابد. با این وجود اعلام می‌شود برخی از اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته مورد تایید شورای اسلامی شهر نبوده و یا گویای تمامی مطالب نیست که بر این اساس انتظار می‌رود رسانه‌ها نسبت به تصحیح مطالب مذکور اقدام کنند.