تراکتورسازی حریف سرسختی است/ فدراسیون فوتبال اشتباه بزرگی مرتکب شد

فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: بازی ملوان - تراکتوسازی قطعا یک بازی جذاب و تماشایی خواهد شد، چرا که دو تیم به دنبال ارائه بازی جذاب و تماشایی هستند و حمله را به دفاع ترجیح می دهند. ما در بازی روز جمعه با تفکرات هجومی به میدان رفته و به دنبال پیروزی خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه برای تراکتورسازی و هوادارانش احترام زیادی قائل است، افزود: تیم تراکتورسازی یکی از تیم‌های خوب لیگ برتر است که در فصل جاری برای رسیدن به جایگاهی مطلوب هزینه مناسبی داشته است. این تیم در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده و در جدول جایگاه چهارم را در اختیار دارد. در کل بازی سختی را مقابل این تیم پیش رو داریم.

"با توجه به اینکه در بازی با تراکتورسازی میزبان هستیم، سعی می کنیم از نهایت توان خود بهره برده و با پیروزی زمین را ترک کنیم"، پورغلامی با بیان این جمله افزود: تیم تراکتورسازی خطوط هافبک و حمله خوبی دارد. باید سعی کنیم که با کنترل نقاط قوت این تیم و تمرکز در زمان حمله و دفاع نتیجه مطلوبی را در بازی روز جمعه کسب کنیم. ما میزبان تیم تراکتورسازی هستیم و نهایت تلاش خود را به کار می بریم تا پیروز شویم.

پورغلامی در خصوص بخشودگی محرومیت جاسم کرار، مهاجم عراقی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: این اشتباه بزرگی است که از سوی فدراسیون سر زد. زمانی که داور بازی تراکتورسازی - پرسپولیس از این مهاجم عراقی شاکی است، جای تعجب دارد که چطور محرومیت او را بخشوده‌اند! اگر محرومیت کرار برای کمیته انضباطی مسجل شده و این بازیکن را محروم کرده اند، پس چرا دوباره رای بخشودگی او داده‌اند.

وی بروز این اتفاقات را ناشی از بی ثابتی در مدیریت عنوان کرد و گفت: روی صحبت من با جاسم کرار و باشگاه تراکتورسازی تبریز نیست. متاسفانه در فوتبال ما گاهی اوقات پیش می آید که با یک تصمیم به یک تیم سود می رسانیم و به 10 تیم دیگر اجحاف می کنیم. در فوتبال ایران گاهی پیش می آید که به راحتی از قوانین چشم پوشی کرده و حتی روی آن پای می گذاریم و به سود تیم‌هایی که می خواهیم تعریف می کنیم. مسئولان تصمیم گیرنده در فوتبال باید این مسائل را رضایت کنند و در کار خود ثبات مدیریتی داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در خاتمه از غیبت دو بازیکن تیمش در دیدار با تراکتورسازی تبریز خبر داد و گفت: مهران جعفری و حسین ابراهیمی را به علت مصدومیت در اختیار نخواهیم داشت و محمد حیدری نیز احتمال دارد به خاطر آسیب دیدگی از همراهی تیم در بازی روز جمعه بازماند.

تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز روز جمعه هفته جاری در چارچوب هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه تختی بندرانزلی به مصاف هم می روند. این دیدار از ساعت 15 و با قضاوت غلامرضا جباری برگزار خواهد شد.