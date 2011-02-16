گیتی پسند از تماشاگران برای حضور در دیدار علم و ادب دعوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، به دلیل اهمیت پیروزی تیم گیتی پسند در دیدار برابر علم و ادب مشهد برای مسجل کردن مقام نایب قهرمانی این فصل از رقابت ها، هیئت مدیره باشگاه از هواداران درخواست کرد با حضور در سالن پیروزی در روز مسابقه، جشن نایب قهرمانی تیم گیتی پسند را در این فصل تکمیل کنند.

با وجودی که قهرمانی لیگ برتر فوتسال امسال حاصل نشد اما انتظار می رود تماشاگران فهیم و با اخلاق تیم فوتسال گیتی پسند حضوری ماندگار در دیدار برابر علم و ادب مشهد داشته باشند و ضمن حمایت همه جانبه از تیم، در جشن نائب قهرمانی باشگاه حضوری پر شور به عمل آورند.

در همین رابطه علیرضا جنتی رئیس هیئت مدیره باشگاه گیتی پسند نیز ضمن درخواست از هواداران باشگاه به منظور حمایت از تیم فوتسال باشگاه در دیدار پنج شنبه این هفته برابر علم و ادب مشهد اظهار داشت: انتظار تماشاگران در این فصل کسب عنوان قهرمانی بود که بنا به دلایل متعددی به دست نیامد با این وجود انتظار داریم این تماشاگران همچون دیدارهای گذشته دست از حمایت تیم محبوب خود برندارند و حامی تیم فوتسال باشگاه باشند.

دیدار دو تیم صنایع گیتی پسند اصفهان و علم وادب مشهد در چارچوب هفته پایانی لیگ برتر فوتسال، ساعت 16 روز پنجشنبه جاری در ورزشگاه پیروزی برگزار می شود.