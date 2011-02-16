ماشین سازی تبریز از قعر جدول لیگ یک فوتبال جدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، تیم فوتبال ماشین سازی تبریز که در دو هفته گذشته بردهای با ارزشی مقابل اتکا گلستان در تبریز و کاوه در تهران به دست آورده و کم کم جایگاه خود در میانه های جدول را تحکیم بخشیده، امیدوار است روز جمعه این هفته نیز با "زوران اسمیلسکی" با برتری مقابل نماینده اراک، تا دو سه پله در جدول رده بندی صعود کند.

ماشین سازی تبریز در صورتی که بتواند در این بازی با پیروزی از میدات خارج شود پنجمین برد خود در این فصل را نیز رقم خواهد زد.

آشکارا دیده می شود که با آمدن اسمیلسکی، بازیکنان این تیم روحیه مضاعفی گرفته اند و قادر به انجام کارهای بزرگی هستند.

پیروزی مقابل کاوه تهران که با 22 امتیاز در رده سوم جدول گروه الف قرار داشت آن هم در زمین کاوه، کاری است که کمتر تیم لیگ یکی قادر به انجام آن است.

ماشین سازی تبریز هم اکنون با 19 امتیاز از 16 بازی در رده یازدهم قرار گرفته و این در حالیست که تیم های چهارم و پنجم این گروه 22 و ششم تا هشتم 21 و نهم 20 و دهم هم امتیاز ماشین سازی هستند و همانطورکه گفته می شود این تیم با کسب یک پیروزی و سه امتیاز آن می تواند تا دو سه پله در جدول رده بندی صعود کند.

همیاری اراک حریف این هفته ماشین سازی تبریز با 17 امتیاز از 16 بازی در رده دوازدهم است و این تیم نیز برای اینکه به ته جدول نیافتد در فکر گرفتن امتیاز از این بازی است و این در حالیست که بازی رفت دو تیم در اراک با تساوی یک بر یک خاتمه یافته بود.

طرفداران روز جمعه تیم ماشین سازی را تنها نگذارند

رئیس هیات مدیره باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز گفت: با توجه به روند رو به رشد تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از تمامی طرفداران انتظار داریم همانند گذشته در بازی روز جمعه این تیم حضور داشته باشند و به تشویق و حمایت از تیم خودشان بپردازند.

شهرام دبیری اظهار داشت: طبیعتا آمدن تماشاگران به ورزشگاه در کسب نتایج هر تیمی موثر است و ماشین سازی تبریز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با اشاره به اینکه تیم ماشین سازی در این فصل مجبور بوده در چند ورزشگاه مختلف مسابقات خانگی خود را برگزارکند، گفت: ما تاکنون احساس میزبانی نکرده ایم و اگر تماشاگران بیایند حضور آنان در ورزشگاه قطعا تاثیرگذار خواهد بود و انگیزه مضاعفی به بازیکنان خواهد داد البته تغییر مداوم ورزشگاه در فصل جاری باعث کاهش تماشاگران در اوایل فصل شده بود.

وی در مورد بازی روز جمعه در برابر تیم همیاری اراک گفت: فکر می کنم سه امتیاز این مسابقه را کسب خواهیم کرد چون هم انگیزه بازیکنان تیم برای برد بسیار بالاست و هم تیم در سیر صعودی قرار گرفته است.

دبیری با اشاره به آخرین بازی خانگی ماشین سازی در برابر تیم اتکا گلستان گفت: تیم اتکا تیم دست و پا بسته ای نبود ولی خداراشکر ما سه امتیاز این بازی را بدست آوردیم که البته حضور و تاثیرگذاری تماشاگران نیز در کسب این سه امتیاز تعیین کننده بود.

رئیس هیات مدیره باشگاه ماشین سازی دبیری در مورد انجام بازیهای ماشین سازی در ورزشگاه باغشمال گفت: تا کنون در این مورد چند جلسه با مسئولان مربوطه برگزار نموده ایم ولی متاسفانه هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

وی با اشاره به اینکه باغشمال خانه ماشین سازی است گفت: تماشاگران در یکی از بازیهای خانگی و رسمی تیم که در زمین نامناسب و غیر استاندارد انجام شد اعلام می کردند که ما تاکنون اینچنین تحقیر نشده بودیم البته حق هم دارند چرا باید قدیمی ترین تیم تبریز در بدترین جای ممکنه برای انجام یک بازی به میدان می رفت.

دبیری همچنین اظهار امیدواری کرد با همراهی مسئولان، ماشین سازی بتواند مسابقات خود را در محل ورزشگاه خاطره انگیز تختی (باغشمال) برگزار کند.

تیم فوتبال ماشین سازی ساعت 14 روز جمعه 29 بهمن در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف همیاری اراک می‌رود. بازی دو تیم در دور رفت در اراک با تساوی یک بر یک به اتمام رسیده بود.

ماشین سازی تبریز با کسب 19 امتیاز از 16 بازی در رده یازدهم جدول چهارده تیمی گروه نخست لیگ یک آزادگان قرار دارد.