حضور برگزیدگان گیلانی در اولین کنگره سراسری خاطره نگاری دفاع مقدس

مدیر ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: اولین جشنواره خاطره نگاری دفاع مقدس گیلان 30 دی ماه سال جاری در رشت برگزارشد.

اسماعیل محمدپور اظهارداشت: از میان 320 شرکت کننده تنها سه نفر به نام های مصطفی مصیب زاده، اسماعیل یکتایی و مهناز دوستدار به عنوان برگزیدگان اول، دوم و سوم معرفی شدند واین تعداد به کنگره سراسری راه می یابند.

وی ادامه داد: با توجه به زمان کم باقی مانده از سال جاری و برگزاری کنگره سراسری شعردفاع مقدس در هفته نخست اسفند ماه بنیاد حفظ آثارو نشرارزشهای دفاع مقدس برگزاری کنگره خاطره نگاری را به اوائل سال 90 موکول کرده است.