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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

حضور برگزیدگان گیلانی در اولین کنگره سراسری خاطره نگاری دفاع مقدس

حضور برگزیدگان گیلانی در اولین کنگره سراسری خاطره نگاری دفاع مقدس

رشت - خبرگزاری مهر: سه تن از نویسندگان برگزیده اولین جشنواره خاطره نگاری دفاع مقدس گیلان با برگزیدگان سایر استانها در اولین کنگره سراسری خاطره نگاری دفاع مقدس رقابت می کنند.

مدیر ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: اولین جشنواره خاطره نگاری دفاع مقدس گیلان 30 دی ماه سال جاری در رشت برگزارشد.

اسماعیل محمدپور اظهارداشت: از میان 320 شرکت کننده تنها سه نفر به نام های مصطفی مصیب زاده، اسماعیل یکتایی و مهناز دوستدار به عنوان برگزیدگان اول، دوم و سوم معرفی شدند واین تعداد به کنگره سراسری راه می یابند.

وی ادامه داد: با توجه به زمان کم باقی مانده از سال جاری و برگزاری کنگره سراسری شعردفاع مقدس در هفته نخست اسفند ماه بنیاد حفظ آثارو نشرارزشهای دفاع مقدس برگزاری کنگره خاطره نگاری را به اوائل سال 90 موکول کرده است.

کد مطلب 1255272

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