تصویرسازی ضد انقلاب برای غیربسیجی جلوه دادن ژاله/ احتمال ترور با نقشه

حجت الاسلام داود رنجبران در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تشییع پیکر پاک دانشجوی بسیجی "صانع ژاله" درباره تصویری که با عنوان "حضور صانع ژاله در دیدار اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر تهران با حسینعلی منتظری" در برخی سایت‌های ضد انقلاب منتشر شده است گفت: به عنوان یکی از اعضای هیئت نظارت دانشگاه هنر می‌گویم که در دانشگاه هنر تهران چیزی با عنوان انجمن اسلامی نداریم یعنی سالهاست که انجمن اسلامی در دانشگاه نداریم.

مدیرکل تشکل‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: البته اینکه کسانی خود را به عنوان انجمن اسلامی خودخوانده در دانشگاه هنر تهران معرفی کنند برای اعضای هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه هنر تهران سوال بود.

وی افزود: اینکه عده‌ای بخواهند با انتشار عناوین یا تصاویر مجعول، یک دانشجوی بسیجی را در مسیر دیگری معرفی کنند را محکوم می‌کنیم. برای اعضای هیئت نظارت دانشگاه هنر تهران بسیجی بودن "صانع ژاله" غیرقابل تردید بود لذا در این موقعیت انتشار هرگونه عناوین یا تصاویر مجعولی که منجر به تضعیف نظام شود را محکوم می‌کنیم.

حجت الاسلام رنجبران ویژگی‌هایی مانند تعلق دانشجوی شهید "صانع ژاله" به اهل تسنن و قومیت کرد را مولفه‌هایی دانست که می‌توانست زمینه‌ساز ترور برنامه‌ریزی شده و با نقشه این دانشجوی بسیجی را فراهم آورد.

وی در این باره به مهر گفت: به نظرم می‌رسد این مولفه‌ها کاملا زمینه ترور برنامه‌ریزی شده را ایجاد می‌کرده است. ترور دانشجویی که در بین دانشجویان محبوبیت ویژه داشته و نسبت به آداب و مراسم مذهبی خیلی مقید بوده و حافظ قرآن بوده و از برادران اهل سنت بوده و فردی بوده که کشته شدنش می‌توانسته منجر به سوءاستفاده‌هایی برای دشمن شود، ترور برنامه‌ریزی شده را برای ما قابل اثبات می‌کند. چرا که به نظرم می‌رسد دشمن دانشگاه‌ها را هدف گرفته است. اول اساتید ما مانند شهید علیمحمدی و شهید شهریاری را مورد هدف قرار دادند تا بتوانند اختلاف‌انگیزی کنند.

حجت الاسلام رنجبران به زمان ترور شهید مسعود علیمحمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: خاطرم است است وقتی دکتر علیمحمدی شهید شده بود خیلی‌ها اصرار داشتند تفسیر کنند افرادی که او را مورد ترور قرار دادند مخالف خط موسوم به "سبز" بوده‌اند، در حالی که بعدها مشخص شد - همان طور که از اول هم می‌شد حدس زد - این ترور سناریوی طراحی شده توسط عوامل خارجی بوده که عواملش توسط موساد هدایت می‌شدند.

مدیرکل تشکل‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یادآور شد: در کشورمان وقتی این همه دشمن و مزدور داریم این قاعده هم مستثنی از این مسئله نیست که ترور یک انسان مظلوم با همه مولفه‌ها و شاخصه‌های مثبت که قابلیت ایجاد اختلاف بین اقوام و گروه‌های مختلف را نیز دارد می‌تواند به نفع دشمن تمام شود. اما یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن بصیرت فوق‌العاده ای است که اولا در میان مردم شریف ایران وجود دارد و ثانیا در خانواده شهید ژاله.

وی افزود: پدر این دانشجوی شهید ضمن محکوم کردن این ترور نشان داد که خطشان از خط نفاق جدا است و برادران اهل سنت ما در کنار شیعیان همه با روحیه استکبارستیزی وارد این ماجرا شدند.