کسی از تیم یزد توقع پیروزی برابر فولاد را ندارد

مهدی رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: سنگ آهن در این دو هفته بازیهای سختی را مقابل تیم های قهرمان و نایب قهرمان لیگ پیش رو دارد. در هفته هشتم در شرایطی به اصفهان سفر می کنیم که باید برابر تیم قهرمان و بدون باخت لیگ قرار بگیریم.

وی با بیان اینکه آب از سرمان گذشته است، افزود: بازی برابر تیم های بزرگی مانند فولاد سخت است و نمی توان به پیروزی فکر کرد. این گونه رقابتها از یک نظر سخت و از یک نظر راحت است. از اینکه هیچ کسی توقع پیروزی ما را مقابل این تیم ندارد کار ما راحت تر می شود اما از آن طرف این تیم ها با وجود پیروزی به دنبال تفاضل گل زیاد هستند.

سرمربی تیم هندبال سنگ آهن بافق یزد خاطرنشان کرد: کار سختی پیش روی ماست. از بحث تفاضل گل نگران هستیم و باید تلاش کنیم تا این اتفاق نیافتد. مطمئنا با شکست در این دیدار به رده های پائین تر جدول سقوط می کنیم. هنوز چند بازی دیگر از لیگ باقی مانده و امیدواریم از بازیهای دیگر امتیاز بگیریم تا همراه با چند تیم دیگر در میانه جدول باقی بمانیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه مصدومی نداریم و هر دو مصدوم این هفته در بازی برابر فولاد ما را همراهی می کنند. متاسفانه تیم ما هفته آینده نیز برابر تیم ذوب اهن اصفهان قرار می گیرد. هرچند خود را از پیش باخته نمی دانیم اما نسبت به این پیروزی در این بازی هم خیلی خوشبین نیستیم.

هفته هشتم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 6 دیدار پیگیری می شود.