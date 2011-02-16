قطعنامه پایانی راهپیمایی مراسم تشییع جنازه شهید صانع ژاله

به گزارش خبرنگار مهر، در این قطعنامه که توسط یکی از اعضای تشکل های دانشجویی قرائت شد آمده است: دهه فجر امسال در حالی سپری شد که استکبار جهانی هم به سوگ سالگرد انقلاب اسلامی نشسته بود و هم صدای انقلاب مردم مسلمان ایران را در منطقه می شنید.

22 بهمن امسال اوج غم و ماتم برای استکبار جهانی رقم خورد که اینکه در این روز یکی از مهمترین نوکران خود را از دست داد و از دیگر سو جایگاه ایران را پر از شور و شوق از سالروز رخت بر بستن دست نشانده دید.

این قطعنامه می افزاید: اما نوکران آنها در ایران که نفس کشیدن خود را هم مدیون شفقت نظام هستند دست به کار شدند تا کام ملت های آزاده جهان را از فتح الفتوحات اخیر تلخ و دل اربابان خود را شاد نمایند. آنهایی که رفتار بعد از انتخاباتشان کم از بن علی و مبارک نداشت و در دیکتاتور مابی روی دیکتاتورهای تاریخ را سفید کرده بودند با پررویی تمام قطعه قطعه پازل سیلی خوردگان از ملت تونس و مصر را کامل نمودند تا هم به رسم ادب در غم قیم خود شیطان بزرگ تشریک مساعی کنند و هم حساب کهنه خود را با روح الله الموسوی الخمینی و سید علی الحسینی الخامنه ای پاک کنند.

ملعونین ازل و ابد با دعوت از منافقین، سلطنت طلب ها، تروریست ها و اراذل و اوباش حق پنجه کشیدن به صورت مستضعفین عالم را داشتند جبهه ای که حضرت حق جل و علی وعده داده "و نرید ان نمن ..." اما بار دیگر آب در هاون کوبیدند و در ام القرای جهان اسلام جز چند وطن فروش دعوتشان را لبیگ نگفتند.

در این قطع نامه آمده است: 25 بهمن 89 چونان 25 بهمن 57 در خاطره تاریخی ملت ثبت و ضبط شد و همانگونه که امروز رو سیاهی تجمعات 3 روز پس از پیروزی انقلاب به زغال مانده، 25 بهمن 89 هم تنها عاملی جهت سنگین تر شدن پرونده سران فتنه شده وگرنه نظام مقتدر اسلامی با پشتوانه 70 میلیونی کجا و آسیب دیدن از دست چند کفتار اجیر شده کجا؟

دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب با این تلاش مذبوحانه تنها نشانگر اوج همراهی مردم با نظام شدند و کمال خفت و خواری خود در نزد مردم هوشیار ایران اسلامی را نمایان ساختند به طوریکه دوست و دشمن تایید می کند که ولد حرام سران فتنه، استکبار، منافقین، تروریست ها و سلطنت طلب ها با تنفس مصنوعی هم دیگر توان ادامه حیات ندارند.

در قطعنامه پایانی مراسم تشییع پیکر صانع ژاله آمده است با وجود این، 25 بهمن 89 غم بزرگی را برای ما به ارمغان آورد. غم فراق یار دبستانیمان شهید صانع ژاله دانشجوی حافظ و عامل به قرآن هموطن کرد زبان و برادر اهل سنتمان که با افتخار در شهرستان پاوه عضو فعال بسیج هم بوده بر سینه هایمان سنگینی می کند. مسئول خون این همکلاسی ما کیست؟ جز کفتارهای سبز که به درندگی خو کرده اند. ارباب این کفتارها که خود مقامی بالاتر از نوکری شیطان ندارند تا به کی دستی داشته باشد تا با آن قلم فرسایی کند، زبانی داشته باشد تا با آن توهمات ببافد و پایی داشته باشد تا با آن قدم در راه نفاق و تفرقه بردارد. بی شک همانطور که خون خواهران و برادرانمان در غزه دامنگیر دیکتاتور مصر شد امروز خون این شهید مظلوم نیز دامان اذناب رژیم صهیونیستی را خواهد گرفت.

این قطعنامه در ادامه تصریح می کند اما دستگاه عدلیه کشور که باید ملجاء و پناه مظلومان باشد تا به کی تنها شاهد جنایت های این ظالمان باقی می ماند تا به کی باشد شاهد این باشیم که پس از هر بار شکست آمریکا پیاده نظام داخلی اش به مصافی دیگر با انقلاب بیایند؟ آیا امروز وقت آن نرسیده که به پشتوانه توده های میلیونی یک بار برای همیشه به فتنه گری فتنه گران کاخ نشین تهرانی و لندن نشین پایان دهند؟ آیا وقت آن نرسیده که محاربین با خدا و رسول (ص) و ولایت رسول الله (ص)، به سزای اعمال مجرمانه خود برسند؟

در پایان این قطعنامه آمده است: ضمن تسلیت شهادت شهید صالح ژاله به محضر رهبر معظم انقلاب، هموطنان انقلابی و مسلمان و خانواده معظم شهدا اعلام می کند کاسه صبر دانشجویان انقلابی لبریز گردیده و به قوه قضائیه مهلت خواهند داد که ضمن برخورد قاطع با سرکردگان گروهک ضد انقلاب و محارب موصوف به سبز به بازستانی خون این شهید و سایر شهدای فتنه 88 اقدام نماید. در غیر این صورت دانشجویان با استناد به بند "م" وصیت نامه امام روح الله (سلام الله علیه) به درخواست آحاد ملت لبیگ گفته و فتنه گران را راسا جمع خواهد نمود.