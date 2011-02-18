مسعود ساکت‌‌اف، تهیه‌کننده برنامه "دوستان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: نسیم عظیمی مردم‌شناس و مهرداد رایانی مخصوص کارگردان تئاتر شنبه 30 بهمن‌ماه مهمان برنامه هستند.



برنامه گفتگو محور "دوستان" به صورت زنده ساعت 8:50 صبح از جام جم سه، ساعت 15:30 از جام جم یک و ساعت 11:30 از جام جم دو پخش می‌شود. این برنامه سعی دارد به موضوع‌های مورد علاقه نوجوان بپردازد.



اجرای برنامه "دوستان" بر عهده کیوان ساکت‌اف، نوید محمدزاده و فائزه یادگاری است.

