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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

شبکه جام جم میزبان رایانی مخصوص می‌شود

شبکه جام جم میزبان رایانی مخصوص می‌شود

برنامه "دوستان" به تهیه‌کنندگی مسعود ساکت‌اف شنبه 30 بهمن‌ماه میزبان مهرداد رایانی مخصوص در شبکه جام جم می‌شود.

مسعود ساکت‌‌اف، تهیه‌کننده برنامه "دوستان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: نسیم عظیمی مردم‌شناس و مهرداد رایانی مخصوص کارگردان تئاتر شنبه 30 بهمن‌ماه مهمان برنامه هستند.
 
برنامه گفتگو محور "دوستان" به صورت زنده ساعت 8:50 صبح از جام جم سه، ساعت 15:30 از جام جم یک و ساعت 11:30 از جام جم دو پخش می‌شود. این برنامه سعی دارد به موضوع‌های مورد علاقه نوجوان بپردازد.
 
اجرای برنامه "دوستان" بر عهده کیوان ساکت‌اف، نوید محمدزاده و فائزه یادگاری است.
 

کد مطلب 1255277

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