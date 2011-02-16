تخفیف 50 درصدی هتل های آذربایجان شرقی در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان، افزود: در این راستا هماهنگی های لازم با اتحادیه هتل داران استان انجام شده و تخفیف های فوق در نوروز اعمال می شود که در سطح کشور بی سابقه است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی تلاش های این ستاد در راستای پذیرایی بهتر و مناسب تر از مسافران نوروزی است، اظهار داشت: از یک ماه قبل تیم های ویژه بازرسی ستاد از تمامی هتل ها، اماکن اقامتی، رستوران ها و غذاخوری های بین راهی کنترل های لازم را انجام داده اند و به طور مرتب گزارش های آن تهیه می شود.

محمدی اضافه کرد: در این زمینه تیم های یاد شده در قالب 150 نفر، با هماهنگی بهداشت و درمان، بازرگانی، تعزیرات حکومتی و دادگستری، مراکز اقامتی را کنترل خواهند کرد.

وی ادامه داد: تا به حال تیم های فوق تذکرات لازم را به برخی از واحدهای خدماتی داده اند.

محمدی، هماهنگی با شرکت های هواپیمایی و ناوگان اتوبوسرانی برون شهری، هماهنگی با شهرداری های تبریز و مراغه برای ایجاد و راه اندازی اتوبوس های تبریزگردی و مراغه گردی، برپایی نمایشگاه های صنایع دستی در شهرستانها، نظارت بر نحوه عملکرد عابربانک ها و ایجاد کشیک های ویژه مسافران نوروزی در دادگستری استان را از جمله اقدامات ستاد تسهیلان نوروزی استان بیان کرد.

وی گفت: برای خدمات دهی مناسب تر به مسافران نوروزی، اتوبوس های ویژه تبریز - کندوان، تبریز - جلفا و تبریز - مراغه به طور رایگان راه اندازی شده و به مسافران خدمات ارایه خواهند داد.

محمدی، استقرار 200 راهنمای گردشگری در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان را از دیگر اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی آذربایجان شرقی عنوان کرد و افزود: این راهنمایان هر گونه اطلاعات لازم درخصوص اماکن دیدنی و گردشگری استان را به مسافران ارایه می دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت های بسیار مناسب استان برای جذب گردشگران در ایام نوروز، گفت: این استان در سه سال گذشته در ایام نوروز و تابستان جزو سه استان نخست کشور از نظر جذب تعداد مسافر و گردشگران بوده است.