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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

تخفیف 50 درصدی هتل های آذربایجان شرقی در ایام نوروز

تخفیف 50 درصدی هتل های آذربایجان شرقی در ایام نوروز

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد تسهیلات نوروزی آذربایجان شرقی از تخفیف 20 تا 50 درصدی هتل های استان در ایام نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان، افزود: در این راستا هماهنگی های لازم با اتحادیه هتل داران استان انجام شده و تخفیف های فوق در نوروز اعمال می شود که در سطح کشور بی سابقه است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی تلاش های این ستاد در راستای پذیرایی بهتر و مناسب تر از مسافران نوروزی است، اظهار داشت: از یک ماه قبل تیم های ویژه بازرسی ستاد از تمامی هتل ها، اماکن اقامتی، رستوران ها و غذاخوری های بین راهی کنترل های لازم را انجام داده اند و به طور مرتب گزارش های آن تهیه می شود.

محمدی اضافه کرد: در این زمینه تیم های یاد شده در قالب 150 نفر، با هماهنگی بهداشت و درمان، بازرگانی، تعزیرات حکومتی و دادگستری، مراکز اقامتی را کنترل خواهند کرد.

وی ادامه داد: تا به حال تیم های فوق تذکرات لازم را به برخی از واحدهای خدماتی داده اند.

محمدی، هماهنگی با شرکت های هواپیمایی و ناوگان اتوبوسرانی برون شهری، هماهنگی با شهرداری های تبریز و مراغه برای ایجاد و راه اندازی اتوبوس های تبریزگردی و مراغه گردی، برپایی نمایشگاه های صنایع دستی در شهرستانها، نظارت بر نحوه عملکرد عابربانک ها و ایجاد کشیک های ویژه مسافران نوروزی در دادگستری استان را از جمله اقدامات ستاد تسهیلان نوروزی استان بیان کرد.

وی گفت: برای خدمات دهی مناسب تر به مسافران نوروزی، اتوبوس های ویژه تبریز - کندوان، تبریز - جلفا و تبریز - مراغه به طور رایگان راه اندازی شده و به مسافران خدمات ارایه خواهند داد.

محمدی، استقرار 200 راهنمای گردشگری در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان را از دیگر اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی آذربایجان شرقی عنوان کرد و افزود: این راهنمایان هر گونه اطلاعات لازم درخصوص اماکن دیدنی و گردشگری استان را به مسافران ارایه می دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت های بسیار مناسب استان برای جذب گردشگران در ایام نوروز، گفت: این استان در سه سال گذشته در ایام نوروز و تابستان جزو سه استان نخست کشور از نظر جذب تعداد مسافر و گردشگران بوده است. 

کد مطلب 1255279

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