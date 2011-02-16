اشتیاق قدرت موسوی و کروبی را کور کرد/ آخرین فرصت برای بازگشت خاتمی

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص حوادث روز 25 بهمن ماه اظهارداشت: بعد از قضایای انتخابات و آن اتهام بی اساس تقلب بزرگ، حوادث تلخی در کشور بوجود آمد که مسبب اصلی آن آقای کروبی و موسوی بودند. ولی نظام در برابر این دو نفر مدارا کرد.

لجاجت موسوی و کروبی بر سر عنادشان با انتخاب ملت بود

وی افزود: مقام معظم رهبری دو روز بعد از این موضع گیری های کذب، موسوی را خواست و نصیحتش کرد و به او فرمود که مطیع قانون باش، این راه آغازش با شماست اما از دست شما خارج خواهد شد و برعلیه خود شما می شود. اما متاسفانه گوش نکردند و کار را ادامه دادند و حوادث بعد، حقانیت رهبری را روشن کرد. اینها با لجاجت با توجه به عنادی که با انتخاب ملت داشتند چشمشان بسته شده بود و این ماجرا ادامه پیدا کرد. تا جایی که رهبر معظم انقلاب به قوه قضائیه دستور دادند که فعلا از تعقیب قضایی آنها خودداری کند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بعد از این وقایع دو نتیجه ای که شرح می دهم ، مورد انتظار بود گفت: یک راه این بود که آنها توبه می کردند و با بخشش مردم و رهبری به زندگی عادی می پرداختند یا اینکه به کینه ورزی و خودزنی ادامه می دادند که در این صورت خیانت آنها آشکار تر می شد و استحقاق مجازات سنگین را پیدا می کردند و شرایطی پیدا می شد که دیگر هیچ کسی نظام را برای تعقیب این دو نفر ملامت نمی کرد، چون خیانت آنها آشکار تر می شد.

وی ادامه داد: متاسفانه اینها راه دوم را انتخاب کردند، به کوری خود افزودند و رسیدند به جایی که امروز می بینیم. چرا می گویم کور سیاسی؛ چون در 25 بهمن اوج نفاق این دو نفر آشکار می شود. وقتی در وقایع تابستان 88 طرفداران آنها شعار "نه غزه، نه لبنان،جانم فدای ایران" سر دادند، من در یک نامه در تاریخ 29/6/88 خطاب به موسوی و خاتمی گفتم که اگر صداقت دارید موضع بگیرید، اما نگرفتند. حالا هم به جای اینکه با ملت ایران در بزرگداشت دستاورد امام امت وحمایت از مردم منطقه، همراه باشند تازه یادشان افتاده که در 25 بهمن در حمایت از مصر و تونس جدای از ملت ایران راهپیمایی کنند.

کوری سیاسی چقدر باید باشد که صف باطل را تشخیص ندهند؟

نماینده تهران تصریح کرد: وقتی می بینند دو صف درست می شود و در یک طرف آمریکا، اسرائیل، منافقین، سلطنت طلب ها و نظام سرمایه داری چپاولگرمی ایستند و دسته جمعی از موسوی و کروبی و راهپیمایان ضد انقلابیون حمایت می کنند و در صف دیگر قاطبه مردمی که در 22 بهمن شرکت کرده بودند ، ولی فقیه، منتخبان مردم در قوای مجریه و مقننه و مراجع و روحانیت کشور ایستاده اند، کوری سیاسی این افراد چقدر باید باشد که بین این دوصف، صف باطل را تشخیص ندهند.

وی ادامه داد: البته خائنانی که از این دو ورشکسته حمایت کردند در راهپیمایی روز دوشنبه در خیابان های تهران شعار دادند "نه غزه، نه لبنان، فقط فلات ایران"، دانشجو را کشتند و اموال عمومی را تخریب کردند وعرض خود بردند و زحمت ما داشتند.

موسوی و کروبی پاسخگوی خیانت های 20 ماهه باشند

توکلی خاطرنشان کرد: معلوم است این دو نفر راضی به این افکار هستند و در برهمان پاشنه باطل می چرخد. الان وقت محاکمه این دو فرا رسیده و این خواست عمومی است، وقت پاسخگویی به خیانت های 20 ماه گذشته است. من فکر می کنم دستگاه قضایی باید با عدالت و قاطعیت به اتهامات این دو رسیدگی کند و منافقینی را که روز دوشنبه دست به ارعاب و تخریب و قتل و ضرب و جرح زدند مجازات کند و هیچ اغماضی نداشته باشد.

آخرین فرصت برای خاتمی

عضوفراکسیون اصولگرایان مجلس یادآور شد: یک نکته باقی می ماند و آن موضع آقای خاتمی است. این آخرین فرصت برای بازگشت آقای خاتمی است که به آغوش ملت برگردد. علت اینکه من نمی گویم مثل آن دو نفر به ته پرتگاه افتاده برای این است که در خبرها آمده بود آقای خاتمی از دعوت آن دو ورشکسته برای راهپیمایی ناراحت و معترض بوده است. حال که این خیانت به خونریزی وجنایت کشیده شد، آقای خاتمی باید بداند فقط همین یکی دو روز را فرصت دارد که ازسکوت خارج شود و تکلیف خود را مشخص کند. فردا خیلی دیر است اگر این کار را نکند، درباره اش قضاوت خواهد شد.

وی ادامه داد: دنیا به این نمی ارزد که کسی بخواهد از خدا و مردم ببرد و دنیا و آخرتش را بسوزاند. محاکمه و مجازات آن دو خائن قطعا انجام می شود خاتمی نگذارد که برای او هم تکرار شود.

توکلی در خصوص صدور بیانیه دیگری از موسوی و کروبی که در آن وقایع 25 بهمن را شکوهمند و افتخاری برای جنبش سبز خواندند نیز گفت: این خود بهترین دلیل است که مردم و نمایندگان مردم درست تشخیص داده اند. برای اینکه وقتی از یک حرکت تخریبی، آمریکا و کلینتون و صهیونیست ها و اوباما حمایت کنند و منافقین و امثال این احمق ها به صحنه بیایند؛ این نشان می دهد که همه چیز در اینها عوض شده و وقتی عوض شده باید پاسخ دهند.

وی افزود: پاسخ دهند با چه مقیاسی این حرفها را می زنند و می گویند این حرکت و دانشجو کشی شکوهمند است؟ اگر ملاک ندارند، باید سهم خود را در این خیانتها جنایت ها، تخریب ها و ارعابی که ایجاد کرده اند، بپردازند و هیچ اغماضی صورت نگیرد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص تاثیر انقلاب اسلامی در قیام مردم مصر و تونس و القای دروغین تاثیرپذیری این قیام ها از جنبش سبز گفت: من هر روز رسانه های خارجی را در این زمینه نگاه می کنم و رسانه های آمریکایی، انگلیسی فرانسوی را می بینیم و هرخبری مربوط به ایران را می بینم. این حرف و طنزی که گفتند که جنبش سبز مورد توجه ملت مصر است حرف خنده داری است که هیچ آدم عاقلی آن را نمی پذیرد.

وی ادامه داد: من پرس.تی.وی را نگاه می کردم صحنه های انقلاب بحرین را نشان می داد. شعار"هیهات من الذله" شعار اصلی مردم بود. در حالی که جنبش سبز جنبشی است که آمریکا از آن حمایت می کند. آمریکا از یک حکومت قداره کش و دیکتاتور 30 ساله حمایت کرد و برای آنکه انقلاب مردم را بتواند منحرف کند، ژست حمایت از مردم گرفته است. این چه ربطی به جنبشی دارد که با پول آمریکایی ها، اسرائیلی ها و اروپایی ها راه افتاد برای مقابله با حکومتی که 32 سال با آمریکا مبارزه می کند.

قیاس جنبش سبز با قیام مردم مصر و تونس قیاس مع الفارق است

توکلی گفت: ایران در طی این 32 سال 33 انتخابات برگزار کرده است. آیا اگر این خائن ها نتیجه انتخابات به نفعشان می شد از این مزخرفات می گفتند، وقتی دیدند که به نفعشان نشد اشتیاق و شعف قدرت آنها را کور کرد و به لجاجت انداخت. واضح است که قیاس جنش سبز با قیام مردم مصر و تونس قیاس مع الفارق است. در مصر و تونس حکام مورد حمایت آمریکا حاکمند و مردم علیه آنها قیام می کنند.

نماینده تهران گفت: در ایران ملت می روند پای صندوق رای و برای سی و دومین بار رای می دهند و یک نفر رئیس جمهور می شود. اما طرفین بازنده مثل اوکراین و گرجستان می آیند میدان و علیه رای مردم و نظام به پا می خیزند و با پررویی اعتراض می کنند.

حرکت رئیس مجلس بسیار مناسب بود

توکلی در پاسخ به این سئوال که غیر از کمیته بررسی حوادث روز 25 بهمن ماه، آیا نمایندگان طرح دیگری در این زمینه دارند، گفت: حرکت رئیس مجلس حرکت بسیار مناسبی بود.

وی ادامه داد: اصولا این کارهم براساس ماده 33آیین نامه داخلی مجلس صورت می گیرد. یک انجام وظیفه قانونی که نمایندگان انجام می دهند. قوه مقننه نمی تواند کسی را تعقیب کند اما می تواند فضا را برای تعقیب خائنان به اسلام، ایران و انقلاب و امام فراهم کند.