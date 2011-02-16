پروژه های نیمه تمام گلستان تا 20 اسفند تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ای که به منظور هماهنگی راهداری نوروزی گفت: هدف از اجرای طرح ویژه راهداری خدمات نوروزی، برقراری عبور و مروری روان و ایمن در سطح راههای استان و فراهم کردن سفری سالم و ارائه خدمات در ایام تعطیلات نوروزی است.

وی گفت: با توجه به نزدیک شدن عید نوروز و افزایش تردد مسافران نوروزی از محور های مواصلاتی استان کشیک های شبانه روزی همراه با کلیه تجهیزات راهداری و آماده نمودن راههای سطح استان، اجرای طرح راهداری در مواقع حوادث غیر مترقبه ، پاکسازی و تسطیح حریم راهها ، خط کشی راههای اصلی و فرعی، لکه گیری و آسفالت، تعویض و پاکیزه کردن تابلو های علائم ایمنی و آماده باش به تمام شرکت های پیمانکار راهسازی و ایجاد ایمنی لازم برای تردد ایمن مسافران نوروزی از دیگر اقداماتی است که توسط اداره کل راه و ترابری استان گلستان در حال اجرا و اقدام می شود.

مدیر کل راه و ترابری استان گلستان افزود: پیمانکاران پروژه های نیمه تمام را تا تاریخ 20 اسفندماه، به اتمام برسانند و همچنین بقیه پروژه های نیمه تمام را ایمن سازی نمایند و نیز از تاریخ 25 اسفندماه تا 15 فروردین ماه سال 90 عملیات اجرایی پروژه ها را جهت سهولت و کاهش ترافیک در این ایام تعطیل کنند.



وی در ادامه بیان داشت: برای بازدید میدانی محور به محور و شهر به شهر استان از تاریخ 28 بهمن ماه طی برنامه زمان بندی شده انجام می شود بهتر مشکلات را برطرف کنند.



شورابی گفت: در این بازدید معاون راهسازی، معاون راهداری، فرمانده پلیس راه و پیمانکار مربوط به پروژه و کارشناسان مربوطه حضور دارند.



طرح راهداری نوروزی از تاریخ 25 اسفندماه سالجاری تا 15 فروردین ماه سال 90 اجرا می شود.