منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به این موضوع که جنبه غیردولتی و غیرحکومتی بودن دانشگاه آزاد تقویت و جنبه شخصی و تعلق به اشخاص آن کمرنگ شود به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد نباید مسئولیت دولتی و حکومتی داشته باشند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این مصوبه در فرایند ابلاغ قرار گرفته و به زودی از سوی رئیس جمهور به امضا می رسد و ابلاغ می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس مصوبات جدید، در بند 1 ماده 10 اساسنامه آمده است که 3 نفر از اعضای هیئت علمی با مرتبه دانشیاری می توانند عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد شوند همچنین بر اساس بند 2 ماده 10 اساسنامه نیز 3 نفر از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هستند می توانند عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد باشند.

کبگانیان گفت: بر اساس این مصوبه دو هفته فرصت برای معرفی و تأیید اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به مراحل بعد از تأیید اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد به مهر گفت: صدور احکام هیئت امنا، پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد و تشکیل هیئت های امنای استانی از جمله برخی اقداماتی است که در مراحل بعدی پس از اجرای مصوبه جدید اجرایی می شوند.