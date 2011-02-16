طلاب و دانشجویان مشهد تحرکات فتنه گران را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علماء روحانیون و دانشجویان مشهدی ظهر چهارشنبه در تجمعی تحرکات اخبر فتنه گران را محکوم کردند.

در این مراسم که به دعوت شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان در محل دانشگاه علوم اسلامی رضوی با حضور آیت الله واعظ طبسی، نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی و آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد برگزار شد، حاضران با سردادن شعارهایی تحرکات فتنه گران داخلی که با جهت دهی بیگانگان صورت می گیرد را محکوم و حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.

در این مراسم شرکت کنندگان با سردادن شعارهایی همچون"خواص بی بصیرت، خجالت خجالت"، "ما بیقرار دفع فتنه ایم، در انتظار امر رهبریم"، " حزب الله بیدار است، از سازشکار بیزار است"، "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر منافق"، "بساط فتنه گر برچیده باید گردد"، بیزاری خود را از عده ای اغتشاشگر به نمایش گذاشتند.

شرکت کنندگان در این مراسم، پس از گوش دادن به سخنان آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد، به سوی دادگستری خراسان رضوی در خیابان شهید مدرس این شهر حرکت کرده و خواستار محاکمه سران فتنه شدند.