رئیس جمهور ترکیه وارد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه پیش از ظهر چهارشنبه در صدر هیئتی بلند پایه از وزرا و صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی این کشور وارد فرودگاه بین المللی تبریز شد و مورد استقبال احمد علیرضا بیگی، استاندار آذربایجان شرقی قرار گرفت.

سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری کشورمان رئیس جمهور ترکیه را در سفر به تبریز همراهی می‌کند.

رئیس جمهور ترکیه قرار است ساعت 13 امروز در هتل پارس تبریز با استاندار و مقامات سیاسی و اقتصادی آذربایجان شرقی به گفتگو و رایزنی بپردازد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین ساعت 13.30 با برپایی ضیافت ناهار میزبان عبدالله گل و هیئت همراه خواهد بود.

رئیس جمهوری ترکیه از ساعت 15 نیز به بازدید از آثار تاریخی تبریز از جمله موزه آذربایجان، خانه مشروطه، مسجد کبود و ... می پردازد.

عبدالله گل قرار است ساعت 19 چهارشنبه تبریز را به مقصد آنکارا ترک کند

همچنین در این سفر، رئیس جمهوری ترکیه و هیئت تجاری همراه وی در نشست مشترک صاحبان صنایع آذربایجان شرقی و ترکیه شرکت و سخنرانی می کند.

هیئت همراه وی نیز در برنامه های جداگانه پس از بازدید از شهرک سرمایه گذاری خارجی در تبریز، ساعت 15 در اتاق بازرگانی این شهر جلسه ای تخصصی خواهند داشت.