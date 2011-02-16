کمیته برگزاری دیدار تیمهای فوتسال ایران و برزیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پس از رایزنی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و قبول میزبانی و حمایت مالی باشگاه گیتی پسند از دیدار مهم ایران و برزیل در اصفهان، کمیته برگزاری این دیدار نیز در این باشگاه اصفهانی تشکیل شد تا پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بتواند میزبانی شایسته برای این دیدار باشد.

ریاست این کمیته را که به بخشهای مختلف اسکان، تشریفات، روابط بین الملل و مالی تقسیم بندی شده، علی طاهری مدیر عامل باشگاه گیتی پسند بر عهده دارد.

همچنین علیرضا جنتی رئیس هیئت مدیره باشگاه و مدیران گروه صنایع گیتی پسند نیز در جلسه ای به همین منظور بر میزبانی شایسته از این دیدار تاکید ویژه داشتند.

جلسات هماهنگی این کمیته به صورت روزانه در محل باشگاه تشکیل می شود تا پیش زمینه ای باشد برای بر عهده گرفتن رقابتهای مختلف بین المللی دیگر توسط باشگاه گیتی پسند که در دستور کار این باشگاه قرار دارد.