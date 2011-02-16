اسکانهای غیر رسمی در پایتخت نیاز به ساماندهی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی با اشاره به اسکانهای غیر رسمی در حاشیه های شهر تهران گفت : شهرداری تهران در این زمینه معتقد است که باید وضعیت موجود تعیین تکلیف و ساماندهی شود، اما اخیرا وزارت مسکن در خصوص ساماندهی اسکان های غیر رسمی اقداماتی را انجام داده تا نیازهای اولیه و امکانات مورد نیاز برای ساکنان تهیه شود که به این ترتیب وضعیت آن ها تثبیت می شود.

وی افزود: معتقدیم که بهتر است وزارت مسکن در این زمینه رویکرد کارشناسی تری داشته باشد تا به این ترتیب به سیاست های کلان شهری نزدیک تر شویم .

مدیر کل حریم شهرداری تهران با بیان این که حاشیه نشینی و اسکان های غیر رسمی به خصوص در مورد شهر تهران به عوامل زیادی وابسته است، گفت: مباحث اقتصادی، خدماتی، جاذبه های پایتخت و غیره از عواملی است که موجب این پدیده در اطراف شهرهای بزرگی چون تهران شده و مهاجرت از سایر شهرها به دلیل نبود امکانات اولیه با حداقل های هزینه ،موجب شرایط ناهنجاری در کلانشهرها می شود، حال آنکه اگر امکانات متناسب با نیاز درهمه شهرها و روستاها وجود داشت، این پدیده تا حدود زیادی کاهش می یافت.

متقی با تاکید بر این که وضعیت اسکان های غیر رسمی در شرایط خوبی نیست افزود : بیشتر این اسکان ها به لحاظ فنی غیر استاندارد است و ضوابط شهرسازی در آن رعایت نشده و همچنین حداقل خدمات را نیز ندارند.

این گزارش می افزاید در تهران 21 نقطه جمعیتی منفصل وجود دارد که تصویب شده است تا شهرداری تهران به آن ها خدمات بدهد و برای سه نقطه آن نیز طرح تفصیلی تهیه شده که نظرات شهروندان در آن مورد توجه قرار گرفته و از این طریق مفاهیم حاشیه نشینی و عوامل آن نیز منتقل شده است.