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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

یک مقام مسئول در شهرداری:

اسکانهای غیر رسمی در پایتخت نیاز به ساماندهی دارند

اسکانهای غیر رسمی در پایتخت نیاز به ساماندهی دارند

مدیرکل حریم شهرداری تهران با بیان این که اسکان های غیر رسمی نیاز به ساماندهی دارند بر لزوم ساماندهی اسکان های غیر رسمی به دلیل وضعیت نامطلوب آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی با اشاره به اسکانهای غیر رسمی در حاشیه های شهر تهران گفت : شهرداری تهران در این زمینه معتقد است که باید وضعیت موجود تعیین تکلیف و ساماندهی شود، اما اخیرا وزارت مسکن در خصوص ساماندهی اسکان های غیر رسمی اقداماتی را انجام داده تا نیازهای اولیه و امکانات مورد نیاز برای ساکنان تهیه شود که به این ترتیب وضعیت آن ها تثبیت می شود.

وی افزود: معتقدیم که بهتر است وزارت مسکن در این زمینه رویکرد کارشناسی تری داشته باشد تا به این ترتیب به سیاست های کلان شهری نزدیک تر شویم .

مدیر کل حریم شهرداری تهران با بیان این که حاشیه نشینی و اسکان های غیر رسمی به خصوص در مورد شهر تهران به عوامل زیادی وابسته است، گفت: مباحث اقتصادی، خدماتی، جاذبه های پایتخت و غیره از عواملی است که موجب این پدیده در اطراف شهرهای بزرگی چون تهران شده و مهاجرت از سایر شهرها به دلیل نبود امکانات اولیه با حداقل های هزینه ،موجب شرایط ناهنجاری در کلانشهرها می شود، حال آنکه اگر امکانات متناسب با نیاز درهمه شهرها و روستاها وجود داشت، این پدیده تا حدود زیادی کاهش می یافت.

متقی با تاکید بر این که وضعیت اسکان های غیر رسمی در شرایط خوبی نیست افزود : بیشتر این اسکان ها به لحاظ فنی غیر استاندارد است و ضوابط شهرسازی در آن رعایت نشده و همچنین حداقل خدمات را نیز ندارند.

این گزارش می افزاید در تهران 21 نقطه جمعیتی منفصل وجود دارد که تصویب شده است تا شهرداری تهران به آن ها خدمات بدهد و برای سه نقطه آن نیز طرح تفصیلی تهیه شده که نظرات شهروندان در آن مورد توجه قرار گرفته و از این طریق مفاهیم حاشیه نشینی و عوامل آن نیز منتقل شده است.

کد مطلب 1255289

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