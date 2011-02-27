مریم طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: برای اولین بار و به دنبال همکاری فدراسیون تیراندازی و فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی تیم تیراندازی به مسابقات جهانی رفت و توانست مدالهای خوشرنگی را هم بگیرد.

وی افزود: مسابقات دانشجویان جهان سطح بسیار خوبی داشت و تمام رکوردها به رکوردهای جهانی و المپیک نزدیک بود. تیراندازان ما هم تمام رکوردهای جهانی خود را در لهستان زدند که همین مسئله باعث شد تا بتوانیم هشت مدال بگیریم.

دارنده مدال طلای رشته تفنگ بادی مسابقات جهانی دانشجویان در لهستان خاطرنشان کرد: رقابت‌های تیراندازی المپیک دانشجویان سال آینده در چین برگزار می‌شود و مربی تیم ملی از هم اکنون حضور در این مسابقات را در برنامه تمرینی و کاری تمام تیراندازان گنجانده است.

وی که دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاداسلامی است، ادامه داد: تمرینات ما به صورت فشرده و هر روزه در جریان است. شرایط خوبی از لحاظ امتیازی داریم. من برای تمرین و تحصیل سختی می کشم. مشکلات زیادی را در این خصوص تحمل می‌کنم زیرا به دلیل تمرینات شبانه‌روزی فرصت حضور در برخی از جلسات درسی دانشگاه را ندارم.

طالبی در پایان تصریح کرد: تمام تلاش من کسب مجدد مدال در مسابقات المپیک دانشجویان جهان است. ما در لهستان از سد چین گذشتیم اما نمی دانیم چینی‌ها در کشور خودشان چه شرایطی دارند. مطمئنا تمام تلاش ما پیشی گرفتن بر تیم چین است.

مریم طالبی با کسب مدال طلای مسابقات تیراندازی قهرمانی دانشجویان جهان در لهستان، روز گذشته جایزه ویژه خود را که شامل یک دستگاه خودروی "پراید" بود از وزیر علوم و رئیس سازمان تربیت بدنی دریافت کرد.