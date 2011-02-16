خودروهای داخلی دو برابر خودروهای استاندارد دنیا تولید آلایندگی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان اینکه خودروهای ساخت داخل استاندارد یورو 2 دارند ،درحالیکه استاندارد خودروها در کشورهای پیشرفته یورو 5 است ، اظهار کرد: مشکل اصلی آلودگی هوا در تهران این است که تکنولوژی خودروهایی که تولید می شود پایین است و اگر شرایط آب و هوایی مناسب نباشد با توجه به تولید زیاد آلایندگی ها سریعا شاهد تجمع و انباشت آلاینده ها خواهیم بود و وضعیت آلودگی هوا بحرانی می شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از شهرهای دنیا سرانه مالکیت خودرو بالاتر از تهران است اما با توجه به کیفیت و تکنولوژی بالای خودروها ، میزان تولید آلایندگی آنها بسیار پایین است و خودروهای فرسوده به هیچ وجه اجازه تردد در آن شهرها را ندارند، ضمن اینکه حمل و نقل عمومی به حدی توسعه یافته که مردم خود ترجیح می دهند به جای خودروی شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

رشیدی تصریح کرد: اما در تهران به حمل و نقل عمومی کمک زیادی نشده است و ضمن پایین بودن تکنولوژی ساخت به معاینه فنی خودروها، سخت گیرانه و آن طور که باید و شاید توجه نمی شود. به گونه ای که اکنون بسیاری از خودروهایی که در شهر تردد می کنند فاقد مبدل کاتالیستی هستند و میزان تولید آلایندگی آنها زیاد است.

وی افزود: خودروهای نو تولید داخل به طور متوسط 7/2 گرم در کیلومتر تولید آلایندگی دارند و میزان تولید آلایندگی خودروهای کاربراتوری نیز حدود 15 گرم در کیلومتر است، البته هنوز خودروهایی در شهر تردد دارند که میزان تولید آلایندگی آنها به 100 گرم در کیلومتر نیز می رسد.