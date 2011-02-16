ظرفیتهای گردشگری کهگیلویه وبویراحمد هنوز غیر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع برخی از کارآفرینان استان، افزود: با توجه به ظرفیتهای بی شمار گردشگری، مناظر طبیعی، رودخانه ها، اماکن مقدس و تاریخی و چهار فصل بودن، این استان می تواند در بخش گردشگری سرآمد باشد.

وی با اشاره به مزیتهای فراوان سرمایه گذاری در این بخش، بیان کرد: کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش گردشگری نباید از سرمایه گذاری در این بخش غافل شوند.

10 درصد آب کشور در کهگیلویه و بویراحمد است

نوذری همچنین گفت: محورهای توسعه استان مشخص شده و این استان با دارا بودن 10درصد از آب کشور، حرکت خود را در زمینه سرمایه گذاری، احداث سدهای کوچک، متوسط و بزرگ برای تولید انرژی، تامین آب آشامیدنی، مصارف صنعتی، گردشگری، کشاورزی، شیلات و باغات آغاز کرده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برای دستیابی به استقلال اقتصادی باید بخش کشاورزی توسعه یابد و این بخش با توجه به توانمندی و ظرفیتهای بالایی که دارد در ابعاد مختلف باید تقویت شود.

ظرفیت تولید شیلات استان26 هزار تن است

وی اظهار داشت: در این بخش در سال گذشته 205هزار تن محصولات باغی و 13هزار تن گوشت قرمز تولید شد که بخش زیادی مازاد نیاز استان است و صادرات آنها رونق اقتصادی را برای استان به ارمغان می آورد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: حجم تولید شیلات پنج هزار تن در سال است که تا 26هزار تن ظرفیت دارد و نباید زمان را از دست داد و از این سرمایه عظیم غافل ماند.

نوذری، به ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در همه بخش ها از جمله کشاورزی، صنایع و معادن و نفت و گاز اشاره کرد و گفت: با فرآوری و صنایع تبدیلی می توانیم به ارزش افزوده و سطح درآمد استان بیفزاییم.

کهگیلویه وبویراحمد 20 درصد نفت و گاز کشور را تولید می کند

وی همچنین با اشاره به ذخایر عظیم نفت و گاز در استان گفت: این استان نزدیک به 20درصد نفت و گاز کشور را تولید می کند و کار آفرینان و سرمایه گذاران باید به دنبال صنایع بزرگ، متوسط و کوچک، صنایع زیر دستی و زنجیره ای در این بخش باشند و دولت با تمام توان استقبال، حمایت و پشتیبانی می کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین اظهار داشت: این استان در زمینه عناصر معدنی روی زمینی غنی است و بر این اساس مجوز بهره برداری از 49معدن را صادر شده است.

نوذری افزود: اکنون 32 معدن فعال است و باید به دنبال این بود که با ایجاد صنایع وابسته این محصولات فرآوری و سپس صادر شوند.

تحول در فرهنگ کار راهبرد اصلی توسعه استان است

وی همچنین در ادامه گفت: تحول در فرهنگ کار و تولید، گام اول و راهبرد اصلی توسعه استان است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه انتظارات در این استان با هیچ استان دیگری قابل مقایسه نیست، افزود: برای ایجاد فرصتها و تحول در تولید و برآورده کردن عمده انتظارات، حجم تلاشهای ما نسبت به دیگر استانها و در سطح ملی فرق دارد و باید دو چندان باشد.

نوذری به نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش مضاعف کار آفرینان، دانشگاهیان و فارغ التحصیلان در عرصه کار تاکید کرد و افزود: بهبود شرایط کسب و کار، احیا و گسترش فرهنگ کار و تلاش و اشتغال پایدار نیاز به همکاری، صبر و اراده قوی دارد.