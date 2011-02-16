مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود : با توجه به شکست بازی رفت تیم ما از انگیزه بالایی برای جبران این نتیجه در مسابقه برگشت برخوردار است و خوشبختانه تمرینات خوب و منظمی را ظرف روزهای گذشته پشت سر گذاشته ایم و از آمادگی تیمی بالایی برخورداریم.

جلالی با بیان اینکه 4 بازیکن اصلی فولاد را در دیدار با مس کرمان دراختیار نخواهیم داشت، گفت : دراین دیدار آرش افشین و کریم شاهوردی را به دلیل محرومیت و رضا نوروزی و مهدی چمن آراء را به علت مصدومیت در اختیار نداریم و به جای آنها از بازیکنان امید و جوان فولاد استفاده خواهم کرد.

سرمربی فولاد خوزستان درخصوص شناختش از تیم مس کرمان اظهار داشت: مس تیم جوان و محکمی است که از بازیکنان باتجربه و تاثیرگذاری سود می برد و قطعا امتیاز گرفتن از این تیم آسان نخواهد بود اما با امیدوارم بتوانیم از نقاط ضعف این تیم برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم .

وی با تاکید بر اینکه فولاد جوانترین تیم لیگ برتر است که تاکنون توانسته فراتر از بضاعت خود در لیگ برتر نتیجه بگیرد، تاکید کرد: فولاد با مجموعه ای از بازیکنان جوان و جویای نام پدیده امسال لیگ برتر است و هدف گذاری ما برای پایان لیگ دهم قرار گرفتن در بین 6 تیم اول لیگ است.

جلالی در مورد روند نتیجه گیری این تیم در نیم فصل دوم اظهار داشت: نسبت به امتیاز بندی که برای نیم فصل دوم برنامه ریزی کرده بودیم تنها یک امتیاز عقب هستیم که امیدوارم آن را در دیدارهای آینده جبران کنیم .

سرمربی فولاد خوزستان در پایان با بیان اینکه افتخارمی کنم که سرمربیگری تیمی را برعهده دارم که پدیده های بسیاری را به فوتبال ایران معرفی کرده است ، اظهار داشت: آرش افشین ، مهرداد جماعتی ، مهدی مومنی و تا چند سال آینده کاوه رضایی جزو پدیده های فوتبال ایران هستند که امیدوارم این نسل جوان و صاحب استعداد بتوانند زمینه ساز اوجگیری دوباره فوتبال ایران شوند.

وی در پایان در خصوص اینکه آیا پیشنهادی از سوی فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم امید به وی مطرح شده است یا نه گفت : چنین پیشنهادی نداشتم و در این زمینه صحبتی با من نشده است.

دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و مس کرمان روز جمعه 29 بهمن ماه در ورزشگاه تختی شهر اهواز برگزار خواهد شد.