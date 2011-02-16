آزادی 110 زندانی اسلامگرا/ 14 زخمی در درگیریهای "بن غازی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، یک منبع بلندپایه امنیتی لیبی اعلام کرد که سرویس های امنیتی و اطلاعاتی لیبی در راستای جلوگیری از قیام مردمی 110 تن از زندانیان اسلامگرای این کشور موسوم به "جماعه الاسلامیه" را آزاد کرد.

در بین این افراد شماری از رهبران برجسته الجماعه الاسلامیه به چشم می خورند که اسامی آنها منتشر نشده است.

این منبع در این رابطه مدعی شد که آزادی این افراد در راستای برقراری آشتی ملی صورت گرفته است. وی به جزئیات بیشتری اکتفا نکرد و تنها گفت که لیبی قصد دارد به اختلافات خود با این گروه اسلامی مبارز پایان دهد.

این اقدامات در حالی صورت می گیرد که فعالان لیبیایی به ویژه فعالان اینترنتی در شبکه اجتماعی فیسبوک و وبلاگ های خود طی فراخوانی از شهروندان این کشور خواسته اند تا در روز 17 فوریه(28 بهمن) همزمان با ششمین سالگرد تظاهرات شهر بن غازی در سال 2005 تظاهرات گسترده برپا کنند. گفتنی است نیروهای امنیتی رژیم لیبی تظاهرات در آن سال را به شدت سرکوب کردند.

شبکه های تلویزیونی العربیه نیز در خبری فوری اعلام کرد که شهر بن غازی امروز شاهد درگیری شهروندان با طرفداران معمر قذافی رهبر دیکتاتور لیبی و نیروهای پلیس این کشور است. این درگیری تاکنون 14 زخمی بر جا گذاشته است.

در همین راستا نیروهای امنیتی و خودروهای ارتش در مناطق مرکزی طرابلس پایتخت لیبی به حال آماده باش درآمده اند. اعتراضات مردمی لیبی در حالی صورت می گیرد که معمر قذافی پیش از این به مردم لیبی نسبت به هر گونه قیام هشدار داده بود.