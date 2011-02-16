زمان برخورد با فتنه گران فرا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید صانع ژاله که در اغتشاشات روز 25 بهمن 89 به شهادت رسید، اظهار داشت: مردم مصر و تونس و یمن ثمره خون شهدای ما را امروز می بینند و خطاب به ما می گویند ما مستکبر بزرگی مثل مبارک را از اریکه پایین کشیدیم آیا شما نمی توانید با چند نفر فتنه گر برخورد کنید؟

وی تصریح کرد: من خطاب به مسئولان اعلام می کنم آن چیزی که امروز از مردم دیده می شود خشم و احساسات نیست بلکه جزای قانونی کسانی است که امنیت کشور را از بین می برند و زمینه حضور منافقین را فراهم می کنند.

پناهیان افزود: این مردم می خواهند نه تنها سران فتنه بلکه سیاستمدارانی که زمینه حضور منافقین و پشتیبانی آمریکا را مهیا کرده اند نیز از صحنه سیاست حذف شوند. کدامیک از سیاستمداران در آغاز اینگونه اغتشاشات پیش بینی نمی کرد که منافقین می آیند، اسرائیل و آمریکا از آنها پشتیبانی می کنند و خون مردم ریخته می شود. چنین افرادی بی شک احمق هایی هستند که در عرصه سیاست جا خوش کرده اند.

وی ادامه داد: چه کسی است که نداند انقلاب اسلامی دشمن دارد و دادن کوچکترین فرصتی به دشمنان خیانت است.

وی با اشاره به مظلومیت امام علی(ع) در واقعه حکمیت جنگ صفین، گفت: ما تقاضامندیم که کسانی که می خواستند حکمیت را به رهبر انقلاب تحمیل کنند از صفحه سیاست حذف شوند اگر تاکنون مصلحت بوده قوه قضائیه صبر به خرج دهد حال این مصلحت به پایان رسیده است. آیا مردم تا قیامت به این مصلحت باشند؟

حجت الاسلام پناهیان افزود: اگر روزی تحمل کردن بنی صدر و حتی منتظری مصلحت بود، مصلحتش یک روز برداشته شد امروز هم همین روز است.

وی در ادامه از حضور جدی نمایندگان مجلس در انزجار از سران فتنه تقدیر کرد و خطاب به مردم گفت: بهترین شعاری که امروز می توانم به شما پیشنهاد کنم و ریشه در زیارت عاشورا دارد مرگ بر ساکتین است.

وی در پایان خطاب به مسئولان تصریح کرد: مسئولان ما نه تنها باید جواب مردم را در داخل بدهند بلکه از اقصی نقاط جهان نیز از ما تقاضا دارند که با این 4 انسان فتنه گر برخورد شود.