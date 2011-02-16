به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در جریان بازدید از خطوط تولید ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: گروه صنعتی ایران خودرو در سالهای اخیر اقدامات گسترده ای برای افزایش کیفیت و ایمنی محصولات خود انجام داده است.

وی ادامه داد: کاهش مصرف سوخت، کاهش میزان آلایندگی خودروها و رعایت استانداردهای جهانی از جمله ویژگی های گروه صنعتی ایران خودرو است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تولید و نصب موتور ملی بر روی محصولات این شرکت و به خصوص سمند را بسیار ارزشمند خواند و خاطرنشان ساخت: امروز می توانیم اعلام کنیم که صنعتگران این مرز و بوم به سمت تولید با کیفیت محصولات پیش می روند.

سردار رحیمی تصریح کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان چشم ناظر در میان مردم می تواند تعامل خوبی با خودروسازان و به خصوص گروه صنعتی ایران خودرو داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر بعد از بنز، بیشتر از پژو 206 به عنوان خودرویی مناسب در پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران استفاده می شود که امیدواریم سورن ای ال ایکس بتواند به عنوان خودرو ملی به خواسته های این سازمان جامه عمل بپوشاند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به اینکه اکثر کشور های دنیا بهترین خودرو خود را در اختیار پلیس قرار می دهند خاطرنشان ساخت: گروه صنعتی ایران خودرو نیز می تواند با تغییراتی که بر روی خودروهای ویژه پلیس می دهد نیاز ما را تامین کند.

در ادامه مهندس جواد نجم الدین مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، عزم این شرکت را برای تولید خودروهای با کیفیت و ایمن جدی دانست و گفت: در سال های اخیر سرمایه گذاری های زیادی برای افرایش ایمنی محصولات انجام داده ایم.

وی ادامه داد: نصب ترمز ای بی اس، نصب ایربگ و افزایش کیفیت محصولات این شرکت نمونه بارز این امر مهم و حیاتی است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 250 نمایندگی به جمع نمایندگی های مجاز این شرکت اضافه می شود افزود: چنانچه نمایندگی نتواند نیاز های مشتریان را برآورده کند از گردونه نمایندگی های این شرکت حذف می شوند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: با حس رقابتی که بین نمایندگی های مجاز ایران خودرو به وجود آمده است همه آنها تلاش می کنند برای بقای خود خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند.

نجم الدین خاطرنشان ساخت: در سال آینده نیز 250 نمایندگی مجاز دیگر به جمع نمایندگی های این شرکت اضافه می شود.

وی با تاکید بر اینکه این شرکت از هر گونه راهنمایی و تعامل با پلیس راهنمایی و رانندگی استقبال می کند افزود: مدیران و کارشناسان گروه صنعتی ایران خودرو از هیچ اقدامی برای ارتقای میزان کیفیت و ایمنی خودروها دریغ نخواهند کرد.

در این بازدید که حدود پنج ساعت به طول انجامید رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به همراه هیئت همراه و مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو از خطوط تولید پرس، موتورسازی، بدنه سازی و مونتاژ ایران خودرو بازدید کردند.