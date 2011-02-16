21 پروانه کاربرد علامت استاندارد در ایلام صادر شد

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این پروانه ها برای محصولاتی از جمله آب معدنی، نوشیدنی بدون گاز، تیرچه پیش ساخته ، پنیر ، ماست، سنگدانه مورد مصرف در بتن، کولر آبی، آجر، پفک، رب گوجه فرنگی و بسته بندی شکر در استان صادر شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون 979 مورد نمونه در آزمایشگاه های این اداره کل و همکار مورد آزمون قرار گرفته و 265 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی تحت پوشش انجام شده است.

جوادی عنوان کرد: نمونه برداری از 77 واحد طلافروشی استان، آزمون 82 باسکول ثابت همکف، بازرسی از 18 سکوی گاز پرکنی، تمدید 40 پروانه کاربرد علامت استاندارد و بیش از چهار هزار نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت و کارکنان و آزمون بیش از پنج هزار نازل عرضه سوخت مایع و وسایل سنجش از دیگر اقدامات این اداره کل بوده است.

این مسئول یادآور شد: 475 مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی تحت پوشش در طول سالجاری تاکنون انجام گرفته است.