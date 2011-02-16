ایران خواستار میزبانی مسابقات فوتبال انتخابی زیر 16 سال آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در رقابت‌های فوتبال انتخابی زیر 16 سال آسیا 39 کشور از این قاره حضور خواهند داشت. از بین 39 کشوری که تاکنون علاقمندی خود را نشان داده‌اند 9 کشور تقاضای میزبانی دیدارهای انتخابی را هم به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده‌اند که فدراسیون فوتبال ایران یکی از آنهاست.

بنگلادش، ایران، عراق، کویت، قرقیزستان، لائوس، نپال، سریلانکا و یمن کشورهایی هستند که متقاضی میزبانی دیدارهای انتخابی شده‌اند که بصورت گروهی و متمرکز انجام می شود. کره شمالی دارنده عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال زیر 16 سال آسیاست. کره‌ای‌ها در فینال آخرین دوره رقابت‌ها در سال 2010 در تاشکند 2 بر صفر ازبکستان را مغلوب کردند و قهرمان شدند.

اسامی تیم‌های حاضر در دیدارهای انتخابی زیر 16 سال آسیا به شرح زیر است:

1- افغانستان، 2- استرالیا، 3- بحرین، 4- بنگلادش، 5- چین، 6- چین تایپه، 7- کره جنوبی، 8- گوام، 9- هنگ کنگ، 10- هند، 11- اندونزی، 12- ایران، 13- عراق، 14- ژاپن، 15- کره شمالی، 16- کویت، 17- قرقیزستان، 18- لائوس، 19- لبنان، 20- میانمار، 21- ماکائو، 22- مالزی، 23- مالدیو، 24- نپال، 25- عمان، 26- پاکستان، 27- فلسطین، 28- قطر، 29- عربستان، 30- سنگاپور، 31- سریلانکا، 32- سوریه، 33- تاجیکستان، 34- تایلند، 35- تیمور شرقی، 36- امارات، 37- ازبکستان، 38- ویتنام و 39- یمن.